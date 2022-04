Dentro de los varios beneficios que entrega el gobierno de Colombia, destaca el Ingreso Solidario. Enfocado en apoyar a las personas más vulnerables en el país, se supo que Francia Márquez, activista y aspirante a la vicepresidencia en la fórmula de Gustavo Petro del Pacto Histórico en las próximas Elecciones 2022, ha recibido el subsidio. ¿Desde cuándo lo recibe y por qué no quiere renunciar a él? Aquí los detalles.

Según explicó para ‘Blu Radio’, su negativa a dejar de percibirlo se debe a que no considera que lo tenga que hacer por su actual situación económica. “Lo merezco como cualquier colombiano, porque no he sido una mujer rica y nunca lo he dicho. He sido una mujer empobrecida, que sola he sacado mis hijos adelante como muchas mujeres cabeza de familia”, asegura.

Más adelante, se le consultó cómo llegó al padrón y su respuesta fue rotunda: “Eso tienen que preguntárselo al gobierno de Iván Duque, porque a mí me calificaron según mi Sisbén para recibir el subsidio de Ingreso Solidario. En la pandemia yo no solicité el subsidio; es más, yo nunca fui a hacer fila para recibirlo, eso me lo consignaban a mi cuenta”, agregó.

Las explicaciones continuaron y aclaró que recibió un monto de 160 mil pesos; luego recibió un mensaje del Banco Agrario en el que le explicaban el motivo del abono. Márquez también señaló que no tiene la intención de renunciar al apoyo económico que recibe desde 2019 y que, hasta la fecha, suma más de 4 millones de pesos recibidos.

Por su lado, el Departamento de Prosperidad Social (DPS) ha señalado que la entrega del bono a la activista no posee ninguna objeción. “El hogar de la señora Márquez no encaja en alguna de las causales de exclusión, por lo cual sigue siendo beneficiario activo del programa”, explicaron mediante un comunicado.

De mantener en pie su posición, Francia Márquez es una de las personas que recibe 380 mil pesos cada dos meses en 2022. A partir de junio próximo, esto podría sufrir un cambio debido al nuevo sistema de distribución de los subsidios que manejará Sisbén. De todos modos, puedes saber si eres beneficiario del programa con tu número de cédula en la página oficial https://ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co/ o haciendo CLIC AQUÍ.