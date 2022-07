Este viernes 8 de julio, Rafael Nadal tenía previsto disputar las semifinales del Campeonato de Wimbledon 2022 contra el australiano Nick Kyrgios. Sin embargo, la sorpresa fue de propios y extraños cuando el español convocó a conferencia de prensa para anunciar que no participaría más del torneo de tenis. Pero, ¿por qué decidió retirarse de la competencia? Aquí los detalles.

Tal como precisa 20 minutos, lo primero fue la convocatoria a la prensa del certamen para un anunció importante; Times reveló que se trataría de su retiro de la edición de este año de Wimbledon y así fue. “No quiero ir ahí fuera y salir sin jugar al nivel que necesito”, inició el español hacia los medios presentes.

“Hay una oportunidad muy grande de que las cosas empeoren. Hace un tiempo vi mi carrera muy complicada por una lesión en el pie, hay cosas peligrosas que pueden parar mi carrera”, agregó Nadal en referencia al que sería el motivo de su decisión: una lesión que podría dejarlo fuera de las canchas por mucho más tiempo del imaginado.

El último miércoles 6 de julio, el español venció al estadounidense Taylor Fritz -número 11 del mundo- en los octavos de final tras un 3-2 final (3-6, 7-5, 3-6, 7-5, 7-6); tuvieron que disputar hasta cinco sets. Eso sí, para los más atentos, el esfuerzo que realizaba Rafael era evidente y ya se sospechaba de alguna molestia. Tras el encuentro, este habría sido revisado y se confirmó lo que temía: sufre de una fisura abdominal de siete milímetros.

“No puedo arriesgar más aún y estar 2-3 meses fuera de las canchas. Es muy duro para mí. Es mi decisión, tengo que vivir con ella. Estoy muy triste […] Me retiro por lógica, aunque me ha costado. He tomado esta decisión porque la rotura en el abdomen tiene un riesgo importante de empeorar. He llegado a la conclusión de que sólo me sirve ganar el torneo y, en las condiciones que estoy, es prácticamente imposible hacerlo […] No quería retirarme en medio de unos cuartos de final y por eso ayer (miércoles 6) aguanté”, sentenció.

¿CÓMO SE DEFINIRÁ EL CAMPEONATO DE WIMBLEDON 2022?

Ante el retiro de Rafael Nadal del certamen sobre grass, Nick Kyrgios avanza directamente a la final por walkover, a la espera de conocer a su rival. La segunda llave de semifinal llegará tras disputarse el encuentro entre el serbio Novak Djokovic y el inglés Cameron Norrie este viernes 8 de julio (8:45 a. m. / hora peruana).