Netflix reveló este miércoles el tráiler oficial de “El niño”, la adaptación cinematográfica de la novela escrita por el escritor súper ventas español Fernando Aramburu. El título es publicado por Tusquets, perteneciente al Grupo Editorial Planeta.

No es la primera vez que una de las obras de Aramburu (San Sebastián, 67 años) llega al streaming. La primera fue nada menos que “Patria”, basada en su bestseller del mismo nombre. En aquella ocasión fue emitida por HBO Max.

A continuación, te compartiremos la sinopsis de la película y de la novela “El niño” en caso te decidas a verla desde el 27 de noviembre.

SINOPSIS DE LA PELÍCULA DE NETFLIX

“El niño” narra la historia de Mariaje (Belén Cuesta) y Nicasio (Karra Elejalde), madre y abuelo de uno de los niños que fallecieron en la explosión de gas en un pueblo vasco en octubre de 1980. La tragedia conmocionó a la localidad y a toda España, y cambió sus vidas para siempre. En un viaje marcado por emociones inesperadas, Mariaje y Nicasio buscan y encuentran su propia forma de superar la pérdida.

Belén Cuesta en una escena de "El niño"

Director: Mariano Barroso. Reparto: Belén Cuesta, Karra Elejalde, Pep Ambrós, Raquel Ferri, Joan Solé y el niño Alex Infantes.

SINOPSIS DE LA NOVELA PUBLICADA POR TUSQUETS

Nicasio, ya jubilado, acostumbra a subir los jueves al cementerio de Ortuella a visitar la tumba de su nieto. Es uno de los muchos niños fallecidos tras una explosión de gas en un colegio de aquella localidad, un accidente que sacudió al País Vasco y a toda España en 1980. Por las andanzas del abuelo, una figura que se agranda hasta hacerse inolvidable, por el testimonio de la madre muchos años después, por la crónica objetiva de lo que le ocurrió a la familia, descubriremos cómo aquella tragedia lacerante y devastadora les alteró, cómo sacó a relucir aspectos inesperados, cómo trastocó sus vidas. Con la maestría habitual de Aramburu, el lector se verá inmerso en una historia de emociones inesperadas, una exploración psicológica y literaria con afilado bisturí que nos mantiene pegados al devenir de los destinos de los protagonistas. Una novela que alberga una densidad emocional tan alta que exige una lectura atenta, hasta la última línea, para entender, comprender, emocionarnos con el destino de sus protagonistas.

Nueva entrega del extraordinario friso de «Gentes Vascas», El niño es una historia desgarradora, inolvidable, un prodigio literario del mejor Aramburu. Por el tratamiento humanísimo de los protagonistas, y por los recursos literarios empleados, El niño vuelve a ser una novela memorable, llamada a convertirse en acontecimiento literario.

DÓNDE CONSEGUIRLA

Si deseas leer la novela “El niño” antes de ver su versión de Netflix, puedes comprarla en librerías peruanas a S/79.90.