La novela de Fernando Aramburu y la película que viene el 27 de noviembre en Netflix.
La novela de Fernando Aramburu y la película que viene el 27 de noviembre en Netflix.
Por Redacción EC

Netflix reveló este miércoles el tráiler oficial de “El niño”, la adaptación cinematográfica de la novela escrita por el escritor súper ventas español Fernando Aramburu. El título es publicado por Tusquets, perteneciente al Grupo Editorial Planeta.