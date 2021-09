Si de gestos emotivos se tratara, el que realizó un restaurante en Inglaterra para festejar el cumpleaños de una mujer con discapacidad visual, sin duda alguna, se encuentra dentro de los más importantes. Como era de esperarse, el acto fue compartido en TikTok y no tardó mucho en volverse viral. Aquí la historia completa.

Natalie Te Paa fue protagonista no solo de un video que se viralizó en redes sociales, sino algo más: un acto de generosidad por parte del restaurante Luciano by Gino D’Acampo. Sin ningún aviso previo, el negocio ubicado en Londres, al notar que la mujer era invidente, no pensó dos veces antes de llevar a cabo su cometido.

Natalie y su amiga, Claire Sara, comentan que se detuvieron en el restaurante tras disfrutar de un espectáculo juntas. Una vez en el recinto, Sara informó a los empleados que era cumpleaños de su acompañante y lo que vino a continuación fue algo especial para la celebrada.

El video publicado en TikTok es prueba de lo sucedido: el personal del lugar había preparado un plato en el que tenía escrito “feliz cumpleaños” en Braille. Su amiga se encargó de grabar todo, incluso la reacción de Te Paa al sentir el relieve preparado para ella: “¡De ninguna manera! ¡No lo hicieron!”, exclamaba.

Al instante, la cumpleañera no pudo sino esbozar una sonrisa al quedar impactada por la agradable iniciativa del restaurante. En el video, incluso se lee un mensaje especial: “Así que anímate a pesar de lo roto que está el mundo en este momento… la verdadera bondad todavía existe”.

“¡Oh, Dios mío! ¿Estás bromeando?”, continuó Te Paa aún riendo. “Es una locura. Muchas gracias”, agregaba mientras la felicidad se apoderaba de ella. “Mi mente se quedó en blanco por un segundo y luego pensé ‘¿esto está en Braille?’ Me resultó difícil encadenar una oración”, comentó sobre la sorpresa.

Incluso fue el gerente general del restaurante londinense, Giovanni Galluccio, quien confesó a ‘Today’ que suelen usar chocolate derretido para escribir mensajes de cumpleaños, pero que, ante la discapacidad de la mujer, prefirieron usar un mensaje en Braille. Gran parte del personal contribuyó a la realización del emotivo gesto.

“Todavía no podemos creerlo, cómo un pequeño gesto que hacíamos todos los días se volvió viral, no podemos creerlo. Ni siquiera sabemos cómo reaccionar ante eso”, agrega Galluccio sobre la respuesta del público ante el video viral. “La hospitalidad se trata de servicio, de lo básico del servicio, de hacerles el día”, sentenció.

