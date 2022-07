Para aquellos que escuchen el nombre de Santiago Pasman, puede que no se les genere algún recuerdo al instante, pero no es hasta que lo llaman por su apodo, ‘El Tano’, que recuerdan de quién se trata. En esta ocasión, tras la eliminación de River Plate en Copa Libertadores, volvió a convertirse en todo una celebridad del Internet, aunque no de la forma esperada. ¿Quién es y por qué se hizo viral? Aquí los detalles.

Cuando el duelo de ida ante Vélez en el Estadio José Amalfitani resultó en un 1-0 gracias al solitario gol de Lucas Janson (15′) y de penal, hasta el menos hincha de los ‘Millonarios’ pensaba que el resultado podía ser remontado en el Estadio Monumental. Sin embargo, la mala fortuna y la falta de precisión resultó en un encuentro de vuelta sin goles y, por ende, en la eliminación en octavos de final de los que dirige Marcelo Gallardo.

Sin embargo, tal como narra Ámbito, sería un video difundido horas más tarde lo que llamaría la atención del entonces finalizado encuentro. Se trata del -para bien o para mal- recordado ‘Tano’ Pasman reaccionando, como solo él sabe hacerlo, a una polémica decisión del árbitro del encuentro, Robert Tobar.

La que había sido la chance perfecta para que ‘La Banda’ iguale el marcador global, tras la anotación de Matías Suárez, fue revisado por el réferi en el VAR y decidió anular la jugada, incrementando la tensión entre los fanáticos. Por supuesto, Pasman fue uno de ellos, quien empezó a despotricar, con palabras irrepetibles, hacia el juez del partido.

Su hija, preocupada por la reacción del hombre de ya 63 años, instó a que este se calme: “Te va a dar algo”, le increpaba la mujer a su padre. Claro está, entre preguntas de quién se trataba el árbitro, continuó con su recital de adjetivos y calificativos de distinta índole. Las imágenes ya superan las 700 mil reproducciones y más de 13 mil interacciones.

Imágenes exclusivas del Tano Pasman JAJAJAJAA pic.twitter.com/KKCM7m4Ynn — Facu Doguel (@Dicto__) July 7, 2022

EL HOMBRE QUE EN 2011 FUE VIRAL

Para aquellos que creen haber escuchado su nombre años atrás, fue en 2011 que el hombre se volvió un furor de las redes al reaccionar al descenso de River Plate a la segunda división del fútbol argentino. “Nooo, estamos en la B” es tal vez la frase que más se le asocia desde aquel entonces, mientras que en 2014 sufrió un accidente cerebrovascular tras el encuentro de los ‘Millonarios’ ante Boca Juniors por Copa Sudamericana. Todo un personaje.