Los pequeños detalles en las relaciones son una bonita manera de demostrarle a la otra persona cuánto se le quiere. Existen millones de maneras para demostrar muestras de cariño y algunas de ellas son muy originales.

Un claro ejemplo es la experiencia cotidiana que vive Mariana, una joven que ha publicado en Twitter el divertido detalle que tiene su novio con ella cada mañana.

“Cada vez que me voy a trabajar mi novio me deja mi peluche de una manera diferente para que me ría cuando llegue”, explica el tuit de la chica, que además está acompañado de fotografías donde se puede ver a su muñeco de Winnie the Pooh de distintas maneras.

Cada vez que me voy a trabajar mi novio deja mi peluche de una manera diferente para que me ría cuando llegue. El peluche: pic.twitter.com/RCIEru7PzI — Marina Fernándezz (@mxrinafdez) June 16, 2022

Cocinando papas en una sartén, sujetando un altavoz portátil vestido con zapatillas deportivas, bebiendo una cerveza y manteniendo una conversación con otro peluche con mascarillas puestas, son las puestas en escena de las diferentes fotos publicadas.

El tuit se hizo viral en cuestión de minutos, llegando a obtener ya más de 42 mil retuits y más de 600 mil ‘Me gusta’. Además, los usuarios elogiaron al novio de Mariana por ser tan creativo y detallista con ella.

el detalle de poner un papel debajo de los zapatos para que las suelas no manchen la cama me parece precioso. Tu novio es un 10🫶🏼 — 𝔞𝔫𝔞🌺 (@anam2_) June 16, 2022

que nadie se conforme con menos que esto — sandr¡ta (@saandriita_05) June 16, 2022

“Tienes un novio que vale oro”, “El detalle de poner un papel debajo de los zapatos para que las suelas no manchen la cama me parece precioso” y “Que nadie se conforme con menos que esto” son algunos de los comentarios que recibió la publicación.

Fuente: 20 minutos