Desde su tiempo en "El tigre y el dragón" , Yun-fat ha continuado una prolífica carrera en el cine asiático. También ha aparecido en algunas películas occidentales como "Pirates of the Caribbean: At the World's End" (2007) y la infame "Dragonball Evolution" (2009). Su última película fue “Project Gutenberg” (2018), donde interpreta a un criminal internacional conocido solo como el ‘Pintor’. (Foto: Distribution Workshop)