El verano ya llegó y muchas personas ya están preparando su ropa fresca y planeando irse de vacaciones con sus amigos y familiares para lidiar con la temporada más calurosa del año.

Con el objetivo de disfrutar de esta época de la manera más divertida, te traemos diez propuestas musicales para que le des la bienvenida a la estación favorita del año de los fanáticos de la playa y la piscina.

Gracias a Esquire, tenemos canciones de distintos géneros para que haya variedad en tu playlist y mucho más ritmo. Aquí tienes diez canciones que necesitas para arrancar este verano:

Sweetest Pie | Megan Thee Stallion & Dua Lipa

Las dos divas transforman la sexualización del pop hacia el lado masculino, sin olvidarse de ellas mismas y sus cuerpos. Todo dentro de un ritmo tan pegadizo como agradable que seguramente sonará en cualquier fiesta veraniega que se salga del latino puro.

MIAMII | Becky G & Karol G

Aunque las artistas no aparecen en este videoclip, esta canción promete ser una de las favoritas del verano. No obstante, cabe señalar que el vídeo cuenta con la participación de Anges Cloud, estrella de la serie “Euphoria”, y Mia Khalifa, ex actriz porno y reina de internet.

Vacaciones | Luis Fonsi & Manuel Turizo

“Despacito” sigue siendo la canción del verano de las canciones del verano, por ello, cada vez que Luis Fonsi lanza un tema, hay que prestarle atención. El tema “Vacaciones”, con Manuel Turizo, es todo lo que necesita una canción del verano.

Fantasi | Tini & Beéle

La argentina Tini sigue subiendo su popularidad y su éxito, y esto quizás se debe a que apuesta más por el reggaeton. Esta vez lo hace con un tema que suena a canción del verano desde su base rítmica hasta su videoclip entre cataratas.

That That | PSY & Suga de BTS

El k-pop tampoco puede faltar en esta lista y no hay mejor opción que el regreso del autor del Gangnam Style. En el sencillo “That That” comparte protagonismo con Suga de BTS, y eso ha disparado la popularidad del tema.

Hasta los dientes | Camila Cabello & María Becerra

Los últimos temas de Camila Cabello son pegadizas, coloridas y su herencia latina brilla con su identidad pop en una personalidad más marcada. Su colaboración con María Becerra es otra buena muestra de ello y, si ponen este tema todo el verano, muchos estarán contentos.

Potion | Calvin Harirs, Dua Lipa & Young Thung

Dua Lipa tenía que repetir en esta lista y es que no hay nadie que le haga rivalidad ahora mismo para animar una pista de baile. Ahora ha venido a sentenciar su éxito acompañada del dj Calvin Harris y del toque rapero de Young Thung. “Potion” será el tema que ponga cualquier club con algo de clase este verano.

Don’t You Worry | Black Eyed Peas, Shakira & David Guetta

Para crear un hit, Black Eyed Peas necesita de una mujer despampanante como de un dj que sea sinónimo de éxito. La mezcla con Shakira y David Guetta en este tema tiene como consecuencia un verdadero éxito.

Quieres | Aitana, Emilia Mernes & Ptazeta

Además de participar en series, Aitana no cesa de lanzar colaboraciones internacionales. Para este hit que hará que muchos se muevan en el verano juntó a la sensualidad de Emilia Mernes y la dureza urbana de Ptazeta para asegurarlo.

Quédate | Quevedo & Bizarrap

Cada sesión de Bizarrap es un acontecimiento para toda la comunidad hispanohablante. Sin embargo, hasta ahora ningún artista español se había coronado en la sala del argentino como el canario Quevedo. Este tema fue un hit instantáneo que se ha coronado en las listas mundiales.