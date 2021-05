Más de 25 millones de peruanos tendrán que movilizarse a sus locales de votación el próximo domingo 6 de junio durante la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021.

Como se sabe, los ciudadanos deberán elegir entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori para el periodo presidencial que irá del 28 de julio del 2021 al 28 de julio del 2026.

En la primera vuelta, el domingo 11 de abril, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), sugirió un horario de votación según los últimos dígitos de los DNI para que no se generen aglomeraciones.

Aquella vez, se indicó que los adultos mayores acudan en el primer horario (de 7:00 a.m. a 8:00 a.m.). Sin embargo, esto no resultó de la mejor manera porque se encontraron con que muchas mesas de sufragio no estaban abiertas.

Para la segunda vuelta electoral, la ONPE ha decidido modificar el horario de votación sugerido teniendo en cuenta lo que sucedió en la primera vuelta.

Horario de votación escalonado para la segunda vuelta

A diferencia de lo que pasó el 11 de abril, la ONPE ha recomendado que los adultos mayores, así como personas con discapacidad, asistan a emitir su voto entre las 2:00 p.m. y 4:00 p.m.

De 07:00 a 08:00 horas (DNI que termine con el dígito 1)

De 08:00 a 09:00 horas (2)

De 09:00 a 10:00 horas (3)

De 10:00 a 11:00 horas (4)

De 11:00 a 12:00 horas (5)

De 12:00 a 13:00 horas (6)

De 13:00 a 14:00 horas (7)

De 14:00 a 16:00 horas (adultos mayores, personas con discapacidad y de riesgo)

De 16:00 a 17:00 horas (8)

De 17:00 a 18:00 horas (9)

De 18:00 a 19:00 horas (0)

VIDEO RECOMENDADO

El ministro de Salud, Óscar Ugarte, informó que los centros de vacunación que no sean utilizados como locales de votación en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021, que se desarrollará el domingo 6 de junio, continuarán inmunizando a las personas contra el coronavirus (COVID-19) hasta el sábado 5 y retomarán su jornada el lunes 7.