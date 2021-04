Todo está listo para que el Perú desarrolle sin problemas este domingo 11 de abril una nueva Elección General para elegir al presidente de la república, miembros del Congreso y representantes del Parlamento Andino.

Los miembros de mesa serán fundamentales en los comicios, ya que nos encontramos en medio de una pandemia y solo los jóvenes han sido escogidos para cumplir con las labores de presidente, secretario y tercer miembro.

Para ellos habrá un bono de S/120 y también se ha decretado que el día lunes 12 de abril sea no laborable para todos aquellos ciudadanos que cumplían con su labor como miembros de mesa.

Así lo ha dado a conocer este viernes 9 de abril el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE),

“Para gozar de este beneficio, el trabajador que se desempeñó como miembro de mesa deberá presentar a su empleador, mediante soporte físico o digital, al momento de reiniciar su prestación de servicios, el certificado de participación entregado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)”, dice el Decreto Supremo publicado en El Peruano.

Eso no es todo, los trabajadores que sean miembros de mesa y tengan también la obligación de trabajar el domingo 11, estarán facultados a no prestar servicios ese día. Y también tendrán el 12 de abril como no laborable.

“Corresponderá a los empleadores de los sectores público y privado adoptar las medidas pertinentes para dar cumplimiento al otorgamiento del beneficio”, indicó el Gobierno.

