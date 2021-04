El ausentismo en la primera vuelta de las Elecciones Generales 2021 ha sido uno de los temas más tocados por el público en general después de la jornada electoral del domingo 11 de abril.

Debido a la pandemia del COVID-19 y a que el Perú se encuentra en un momento complicado de la segunda ola, miles de peruanos decidieron no ir a sus centros de votación para evitar contagiarse.

Ahora bien, muchas de estas personas que no fueron a votar en primer vuelta, están pensando hacer en la segunda, ya que solo quedarán dos candidatos. ¿Qué pasa si todavía no pagan la multa? Te explicamos

Elecciones 2021: ¿Puedo votar en segunda vuelta si no pago la multa?

La respuesta es sí. Todos los peruanos que no votaron en primer vuelta y que todavía no pagan la multa y probablemente lo harán mucho tiempo después, no están impedidos de acudir a la segunda vuelta de las Elecciones 2021.

Podrán votar sin ningún problema por uno de los dos candidatos que siguen en carrera. Eso sí, el no pagar estas multas genera otro tipo de problemas que pasamos a explicar.

No podrás inscribir cualquier acto relacionado con tu estado civil (matrimonio, divorcio, viudez, etc.).

(matrimonio, divorcio, viudez, etc.). No podrás intervenir en procesos judiciales o administrativos.

No podrás realizar actos notariales ni firmar ningún tipo de contrato.

ni firmar ningún tipo de contrato. No podrás ser nombrado funcionario público.

No podrás inscribirte en cualquier programa social y/o obtener brevete.

y/o obtener brevete. No podrás salir del país.

