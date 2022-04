A casi un mes de llevarse a cabo las elecciones presidenciales en Colombia 2022, los ocho candidatos y candidatas se encuentran en el camino de sumar votantes en los comicios del 29 de mayo. Una oportunidad para ello son los debates, en los que Gustavo Petro del Pacto Histórico ha sido el gran ausente en varios de ellos. ¿Por qué motivo no asiste? Aquí los detalles.

De hecho, al primero al que no asistió fue al organizado por Noticias RCN, por lo que ha sido cuestionado y defendido por detractores y simpatizantes, respectivamente. Sin embargo, no es un secreto los motivos por los que el aspirante a la presidencia de Colombia para el período 2022-2026 no asiste a estos eventos, lo que fue explicado por uno de los representantes de su bancada.

“Apreciamos comunicadores, prepárense para viajar los sábados a las regiones porque el programa ‘Petro escucha’ será una forma de gobernar con la gente”, explica el senador Roy Barreras Montealegre por el Pacto Histórico. ¿Qué se entiende por ello? Que Petro está más enfocado en viajar a las distintas regiones antes de aprovechar el tiempo en TV.

Apreciados comunicadores: prepárense para viajar todos los sábados a las regiones porque el programa “Petro Escucha” será una forma de gobernar con la gente. @petrogustavo https://t.co/3gv5uVy5F6 — Roy Barreras (@RoyBarreras) April 24, 2022

Y es que el candidato ha priorizado las reuniones con gente de varias jurisdicciones del país bajo el programa que menciona Barreras Montealegre: ‘Petro escucha’. De hecho, las últimas reuniones que han sido pactadas fueron con los ciudadanos de Boyacá, Córdoba y Meta, mientras los recorridos en el país continúan.

En las imágenes que ha divulgado su equipo mediante las redes sociales se puede apreciar cómo el representante del Pacto Histórico es rodeado por grandes cantidades de personas, quienes tienen un espacio para expresarle sus dudas al ex Miembro de la Cámara de Representantes, ex Alcalde Mayor de Bogotá y ex Senador de la República.