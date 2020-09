Estados Unidos cuenta los días para las elecciones del 3 de noviembre. En estos comicios se elegirá al presidente, vicepresidente, al 100% de la Cámara de Representantes y 34 asientos del senado. También se sumará la elección de los gobernadores en 11 estados y 2 territorios. Y en este contexto es bueno saber quién puede votar y quién no, porque sufragar sin el permiso correspondiente puede ser considerado un crimen en USA.

Con el paso de los años, la legislación relacionada al derecho al voto que tienen o no los migrantes ha ido cambiando en Estados Unidos. Lo principal que hay que tener en cuenta antes de registrarse para votar e incluso asistir a dicho evento, es que tienes que ser “ciudadano estadounidense para poder votar en elecciones federales, estatales o locales”, según especifica la página web del Gobierno.

Este requisito incluye a los ciudadanos naturalizados. La naturalización “es el proceso por medio del cual se otorga la ciudadanía estadounidense a un ciudadano extranjero después que este haya cumplido con los requisitos establecidos por el Congreso de los Estados Unidos en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés)”, detalla el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) en su web.

¿Quiénes pueden votar en las elecciones de Estados Unidos?

Votar en estados unidos es facultativo. Para poder sufragar es necesario que el ciudadano se registre para ser incluido en un padrón, esto debe realizarse fechas antes de que se celebren las elecciones. Además de ser ciudadano estadounidense, por nacimiento o naturalización, también puede votar quien:

Cumple los requisitos de residencia de su estado. Incluso si no tuviera un domicilio, hay una serie de requisitos que el ciudadano debe cumplir para poder votar.

Tiene 18 años el día de las elecciones. En la mayoría de los estados es posible inscribirse para votar antes de cumplir los 18, si es que se cumplirá dicha edad a pocas fechas del día de las elecciones.

Este inscrito para votar antes que se cumpla la fecha límite para registrarse a votar en su estado. Dakota del Norte no requiere inscripción para votar.

¿Quiénes no pueden votar en las elecciones de Estados Unidos?

Mientras tanto, quienes no pueden votar son aquellos que aún no tienen la ciudadanía norteamericana, es decir, los “no ciudadanos”. Incluso las personas que cuentan con la residencia permanente con una tarjeta verde o “Green Card” no pueden registrarse para votar. Hay que tener en cuenta que:

Si no eres ciudadano estadounidense, inscribirse para votar o votar en las elecciones federales es considerado un crimen.

El USCIS puede negarle la cuidadanía (naturalización) o deportar a las personas que no son ciudadanos que hayan votado o se hayan registrado para votar.

Hay algunas variantes según el estado o territorio en el que te encuentres:

Más de 4.7 millones de convictos no podrán votar. Las reglas varían según el estado, quienes hayan cometido delitos graves no tienen este derecho.

Al menos 29 estados no permiten votar a personas con alguna discapacidad mental o problemas cognitivos.

Los ciudadanos estadounidenses que residen en Puerto Rico y otros territorios de Estados Unidos no pueden votar por presidente en la elección general.

La mayoría de estados requieren que los ciudadanos se registren al menos 30 días antes del día de la elección. Puedes verificar si estás registrado en la página “Can I Vote”, para revisarlo elige la opción “Voter Registration Status”. En caso que no estés registrado siempre puedes entrar a Vote.gov y elegir tu estado de residencia para empezar a inscribirte.

