Tras las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se celebraron el domingo 12 de septiembre en Argentina, quedaron definidos los candidatos para las elecciones legislativas 2021. Estas se realizarán el domingo 14 de noviembre.

Como se sabe, se reabrió la campaña electoral el pasado 30 de septiembre y desde el 19 de octubre regresaron los spots de radio y televisión. Por lo que las propagandas y sondeos vuelven a ser legales en Argentina hasta nuevo aviso.

Por otro lado, el cronograma emitido por la Cámara Nacional Electoral (CNE) marca también otras fechas previas al día de los comicios legislativos. Estas ordenarán la campaña e instancias en las que las autoridades deberán hacer los diferentes procedimientos para garantizar el funcionamiento de las elecciones.

¿Qué se vota en las Elecciones del 14 de noviembre?

Los argentinos están llamados a las urnas este domingo 14 de noviembre para definir la renovación de 127 del total de 257 bancas de la Cámara de Diputados. Mientras que en el caso del Senado, harán lo propio con 24 de los 54 escaños que están siendo ocupados.

Estos comicios se realizarán en toda Argentina, en más de 17 mil establecimientos para emitir los sufragios. Las PASO fueron creadas en el año 2009 con la finalidad de seleccionar a los candidatos a los cargos electivos a nivel nacional. Fueron implementadas por primera vez en agosto de 2011.

Las personas que no votaron en las Elecciones PASO, volverán a tener la obligación de sufragar en las generales. Sin embargo, quienes que no figuren en el padrón y no hayan podido votar en las PASO por este problema, tampoco podrán hacerlo en las generales del domingo 14 de noviembre.

Cronograma de la Cámara Nacional Electoral

De las fechas que faltan por cumplirse en relación a las Elecciones legislativas, según recoge La Nación, estas son las que aún quedan pendientes:

14 de noviembre. Elecciones generales en Argentina. Se prohíbe publicar o difundir encuestas y proyecciones sobre el resultado de la elección

Se prohíbe publicar o difundir encuestas y proyecciones sobre el resultado de la elección 16 de noviembre. Fin del plazo para realizar reclamos y protestas sobre vicios en la constitución y funcionamiento de las mesas y sobre la elección. Inicio del escrutinio definitivo.

13 de enero de 2022. Culmina del plazo para restituir el monto recibido como aporte para campaña de agrupaciones que retiraron sus candidatos. Fin del plazo para justificar la no emisión del voto

12 de febrero. Termina el plazo para presentar el informe final de campaña.

