A diferencia de la mayoría de democracias conocidas, las elecciones en USA no se sostienen en el voto popular. Puede que el próximo presidente de Estados Unidos no sea la persona más votada por los ciudadanos, sino que es aquel que el colegio electoral elige en un proceso que no termina en noviembre, sino en enero.

El camino a la Casa Blanca requiere algo más que ganar el voto popular, ya que al menos cuatros veces ha sucedido en la historia de Estados Unidos que un candidato ha obtenido una gran mayoría de votos emitidos por los ciudadanos, pero ha perdido en el colegio electoral.

Las dos últimas elecciones donde se cumplió esta máxima fue en 2000 y 2016. Cuando republicano George W. Bush ganó con en el colegio electoral ante Al Gore, quien había obtenido casi 450.000 votos populares más en todo el país, en el año 2000. Y en 2016, cuando Donald Trump se benefició de este sistema para llegar a la presidencia frente a Hillary Clinton, quien sí le había ganado en las urnas.

Por eso no todo se define este 03 de noviembre, ya que lo que los resultados del voto popular nos ofrecerá una sombra de lo que podría suceder en el colegio electoral. Este último tiene un proceso más largo que culmina entre la quincena de diciembre y los primeros días de enero.

A la hora de votar el 03 de noviembre, “los votantes ven los nombres de los candidatos en la boleta, pero en realidad sus votos eligen a los electores que están comprometidos con esos candidatos”, detalla la web de America. gov en un artículo al explicar cómo funciona sus sistema electoral.

Por su parte, el colegio electoral está conformado por 538 miembros, los cuales son conocidos como electores o compromisarios. En este sistema cada elector representa un voto. Por eso, para que uno de los candidatos llegue a la presidencia se requiere de que obtenga 270 o más votos a favor.

El número de electores o compromisarios que cada estado posee es mayoritariamente proporcional a su densidad demográfica. Por eso existen estados como California con 55 electores y Alaska con tan solo tres, que es el mínimo de compromisarios que puede tener un estado. Actualmente, los seis estados con más delegados son:

California: 55

Texas: 38

Nueva York: 29

Florida: 29

Illinois: 20

Pensilvania: 20

Cabe destacar que cada estado cuenta con su propio sistema de elección para los miembros del colegio electoral. Usualmente suelen ser miembros del comité estatal de cada partido ganador. No pueden ser altos funcionarios estatales o miembros del Congreso o Gobierno.

Los electores o compromisarios emiten un voto electoral que debe ser para el candidato más votado en su estado, excepto en los casos de Nebraska y Maine, en estos estados el voto electoral se distribuye en función del porcentaje de votos conseguidos por cada candidato.

En caso de que un elector no siga la tendencia de su estado, se le considera “desleal”. Esto ha sucedido en los años 1948, 1956, 1960, 1968, 1972, 1976, 1988, 2000 y 2016. Sin embargo, este tipo de comportamiento no ha sido decisivo dentro de las elecciones en USA.

Si ningún candidato obtiene más de 270 votos en el colegio electoral, entonces la responsabilidad de elegir al presidente y vicepresidente recae en el Congreso de Estados Unidos. La Cámara de Representantes se encargará de elegir al presidente, entre los tres candidatos más votados en una elección en la que cada delegación estatal tiene derecho a emitir un voto. Mientras tanto, el vicepresidente es elegido por el Senado.

