Después del último debate para la Presidencia de los Estados Unidos entre los candidatos Donald Trump y Joe Biden, el actual mandatario republicano que busca ocupar nuevamente dicho cargo aseguró que los ciudadanos que ya votaron con anticipación, pero quieran cambiar su voto, pueden hacerlo.

Y es que para Trump , no cabe la menor duda de que los estadounidenses luego de haberlo escuchado frente a su oponente han decidido votar por él. “Fuerte tendencia [en Google] inmediatamente después del segundo debate es: ¿PUEDO CAMBIAR MI VOTO? Esto se refiere a cambiarlo a un voto por mí. La respuesta en la mayoría de los estados es ‘SÍ’. Ve y hazlo. ¡Las elecciones más importantes de tu vida!”, escribió el pasado 27 de octubre en Twitter.

Inmediatamente, el director del Proyecto de Elecciones del Bipartisan Policy Center, Matthew Weil, salió al frente para señalar que tal afirmación es errónea y todo dependería de cuándo comiencen a procesarse las actas. “No es correcto decir que la mayoría de estados permiten cancelar una papeleta de voto por correspondencia que ya se haya enviado”, señaló a Telemundo.

Pero ¿qué posibilidad existe de cambiar el voto en estas elecciones ? A continuación, respondemos a esta pregunta.

Joe Biden saludando a los partidarios antes de hablar en un mitin en Dallas High School, en Dallas, y Donald Trump a su llegada para un mitin Make America Great Again mientras hace campaña en Gastonia, Carolina del Norte (Fotos: Angela Weiss y Saúl Loeb / AFP)

ESCENARIOS PARA CAMBIAR DE VOTO

Aunque cambiar el voto en el desarrollo de un proceso electoral es casi imposible, existen algunos casos en los que puede darse, siempre y cuando cumpla algunas condiciones.

1. Recibiste tu papeleta de voto por correo y no votaste

Si recibiste a tu correo la papeleta de voto y aún no la has llenado, simplemente puedes votar por el candidato de tu elección y enviarla.

2. Recibiste tu papeleta de voto y votaste, pero no la enviaste

En el caso de que hayas recibido a tu correo la papeleta de voto, hayas votado, pero aún no la has enviado, puedes cambiar tu voto, pero con ciertas condiciones.

Debido a que ya marcaste por el candidato de tu elección, lo único que te queda es ir personalmente a votar, pero primero deberás conversar con los funcionarios electorales a explicarles tu decisión con el fin de que quede registrado el voto en persona y sea el que cuente.

Dependiendo de cada estado, el votante deberá enviar una papeleta provisional para que cuando lleguen a su centro de votación, los funcionarios electorales la cancelan y destruyan.

3. Ya enviaste tu papeleta de voto por correo

Hay tres estados que permiten cambiar de voto y enviar una nueva papeleta antes del día de las elecciones, pero dependerá de cuándo se cambie de opinión.

“Minnesota, Wisconsin y Michigan tienen reglas claras sobre cancelar una papeleta de voto por correspondencia que ya haya sido enviada”, dijo Weil. Precisó que en el primero ya no se puede hacer porque la fecha límite establecida ya pasó (27 de octubre).

En los otro, dependerá si su papeleta ya fue contabilizada. De ser así, no hay marcha atrás. “Una vez que se verifica la elegibilidad de los sobres de las papeletas y las papeletas se sacan del sobre y se ponen en un tabulador, ya no hay nada que hacer. Una vez que la papeleta esté en un tabulador ya no puede ser cancelada, pues no se puede relacionar con un votante en específico”.

Los trabajadores comienzan a preprocesar las papeletas de voto ausente en la Unidad de Elecciones del Secretario de la ciudad de Lansing el 2 de noviembre de 2020 en Lansing, Michigan. (Foto: Jeff Kowalsky / AFP)

ESTADOS DONDE SE PUEDE CAMBIAR EL VOTO

En Alaska, Michigan y Wisconsin puede se permite cambiar. Por ejemplo, si alguien vota ausente y después quiere cambiar su voto, debe presentarse en su local de votación y explicar sus razones para los descarten la boleta enviada y le den una nueva para sufragar.

En Connecticut dependerá del condado en el que se viva. En tanto, en Pennsylvania, Nueva Hampshire y Arkansas existe cierta flexibilidad, pero en esencia el voto depositado es final.

En Delaware, Idaho, Illinois, Indiana y Nuevo México existen leyes para reemplazar una boleta invalidada, hay casos en los que se debe presentar una declaración jurada, según Conexión Migrante.

