Bolivia y Ecuador serán los dos primeros países en abrir la tercera fecha de las Eliminatorias Qatar 2022 de la Conmebol. Un torneo que, a juzgar por lo que ocurrió en las dos primeras fechas, va a ser muy entretenido porque hay mucha paridad entre los equipos.

Ese encuentro se jugará este jueves 12 de noviembre del 2020 junto a otro partido que también dará mucho que hablar: Argentina recibirá a Paraguay. El equipo de Messi es favorito, pero los guaraníes han demostrado mucha garra en las dos primeras jornadas.

El viernes se cerrará la jornada con partidos muy interesantes. Todo comenzará con el partido entre Colombia y Uruguay desde las 3:30 p.m. hora peruana. Un partidazo de dos selecciones que en principio son favoritas para ocupar uno de los cuatro cupos directos que entrega la Eliminatoria.

De ahí sigue el duelo entre Chile y Perú en Santiago. El clásico del Pacífico promete no solo porque estará Gianluca Lapadula, sino porque ambas selecciones necesitan ganar para no entrar en una racha negativa. Todo se cierra con el Brasil vs. Venezuela, quizá el partido más predecible por lo fuerte que está la canarinha de Tite.

