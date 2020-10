Los cinco partidos de la segunda fecha de las Eliminatorias Qatar 2022 se disputarán este martes 13 de octubre. Tras una primera jornada que nos dejó goleadas, polémicas y vibrantes encuentros, los fanáticos del fútbol sudamericano ya cuentan las horas para el pitazo inicial. En esta nota te damos el detalle de la programación completa para que no te pierdas ningún duelo.

La jornada iniciará a las 3:00 p.m. (hora peruana). Comandada por Lionel Messi, la selección argentina tendrá un complicado duelo cuando visite a Bolivia en la altura de La Paz. Los ‘albicelestes’ vienen de ganar a Ecuador y buscarán los tres puntos ante un cuadro boliviano que cayó goleado 5-0 ante Brasil en su debut.

Más tarde, el ‘Tri’ irá en busca de sus primeros tres puntos en la competencia ante la garra uruguaya en Quito. Después será el turno del Venezuela vs. Paraguay. Ambas selecciones aún no han ganado en el certamen. El cierre de la jornada será protagonizado por dos electrizantes duelos: Perú vs. Brasil; en Lima, y el Chile vs. Colombia, en Santiago.

Programación Eliminatorias Qatar 2022

Fecha 2 (Martes 13 de octubre)

Canales para ver la fecha 2 de las Eliminatorias Qatar 2022

En Perú:

Bolivia vs. Argentina (Movistar Deportes- Canal 3 y 703 HD de Movistar)

Ecuador vs. Uruguay (Gol Perú- Canal 14 y 714 HD de Movistar)

Venezuela vs. Paraguay (Movistar TV- Canal 15 y 715 HD de Movistar )

) Perú vs. Brasil (Latina TV -Canal 2 y Movistar Deportes- Canal 3 y 703 HD de Movistar)

y Chile vs. Colombia (Gol Perú- Canal 14 y 714 HD de Movistar)

Fecha 3

Chile vs. Perú (12 de noviembre / horario por definir)

Argentina vs. Paraguay (12 de noviembre / horario por definir)

Colombia vs. Uruguay (12 de noviembre / horario por definir)

Bolivia vs. Ecuador (12 de noviembre / horario por definir)

Brasil vs. Venezuela (12 de noviembre / horario por definir)

Fecha 4

Perú vs. Argentina (17 de noviembre / horario por definir)

Ecuador vs. Colombia (17 de noviembre / horario por definir)

Venezuela vs. Chile (17 de noviembre / horario por definir)

Paraguay vs. Bolivia (17 de noviembre / horario por definir)

Uruguay vs. Brasil (17 de noviembre / horario por definir)

Fecha 5

Bolivia vs. Perú (25 de marzo 2021 / horario por definir)

Venezuela vs. Ecuador (25 de marzo 2021 / horario por definir)

Colombia vs. Brasil (25 de marzo 2021 / horario por definir)

Argentina vs. Uruguay (25 de marzo 2021 / horario por definir)

Chile vs. Paraguay (25 de marzo 2021 / horario por definir)

Fecha 6

Uruguay vs. Bolivia (30 de marzo 2021 / horario por definir)

Paraguay vs. Colombia (30 de marzo 2021 / horario por definir)

Perú vs. Venezuela (30 de marzo 2021 / horario por definir)

Brasil vs. Argentina (30 de marzo 2021 / horario por definir)

Ecuador vs. Chile (30 de marzo 2021 / horario por definir)

Fecha 7

Argentina vs. Chile (3 de junio 2021 / horario por definir)

Bolivia vs. Venezuela (3 de junio 2021 / horario por definir)

Brasil vs. Ecuador (3 de junio 2021 / horario por definir)

Perú vs. Colombia (3 de junio 2021 / horario por definir)

Uruguay vs. Paraguay (3 de junio 2021 / horario por definir)

Fecha 8

Venezuela vs. Uruguay (8 de junio 2021 / horario por definir)

Colombia vs. Argentina (8 de junio 2021 / horario por definir)

Paraguay vs. Brasil (8 de junio 2021 / horario por definir)

Ecuador vs. Perú (8 de junio 2021 / horario por definir)

Chile vs. Bolivia (8 de junio 2021 / horario por definir)

Fecha 9

Bolivia vs. Colombia (2 de septiembre 2021 / horario por definir)

Perú vs. Uruguay (2 de septiembre 2021 / horario por definir)

Venezuela vs. Argentina (2 de septiembre 2021 / horario por definir)

Chile vs. Brasil (2 de septiembre 2021 / horario por definir)

Ecuador vs. Paraguay (2 de septiembre 2021 / horario por definir)

Fecha 10

Colombia vs. Chile (7 de septiembre 2021 / horario por definir)

Brasil vs. Perú (7 de septiembre 2021 / horario por definir)

Uruguay vs. Ecuador (7 de septiembre 2021 / horario por definir)

Argentina vs. Bolivia (7 de septiembre 2021 / horario por definir)

Paraguay vs. Venezuela (7 de septiembre 2021 / horario por definir)

Fecha 11

Paraguay vs. Argentina (7 de octubre 2021 / horario por definir)

Ecuador vs Bolivia (7 de octubre 2021 / horario por definir)

Perú vs. Chile (7 de octubre 2021 / horario por definir)

Uruguay vs Colombia (7 de octubre 2021 / horario por definir)

Venezuela vs. Brasil (7 de octubre 2021 / horario por definir)

Fecha 12

Colombia vs. Ecuador (12 de octubre 2021 / horario por definir)

Chile vs. Venezuela (12 de octubre 2021 / horario por definir)

Brasil vs. Uruguay (12 de octubre 2021 / horario por definir)

Bolivia vs. Paraguay (12 de octubre 2021 / horario por definir)

Argentina vs. Perú (12 de octubre 2021 / horario por definir)

Fecha 13

Brasil vs. Colombia (11 de noviembre 2021 / horario por definir)

Ecuador vs. Venezuela (11 de noviembre 2021 / horario por definir)

Uruguay vs. Argentina (11 de noviembre 2021 / horario por definir)

Perú vs. Bolivia (11 de noviembre 2021 / horario por definir)

Paraguay vs Chile (11 de noviembre 2021 / horario por definir)

Fecha 14

Bolivia vs. Uruguay (16 de noviembre 2021 / horario por definir)

Argentina vs. Brasil (16 de noviembre 2021 / horario por definir)

Colombia vs. Paraguay (16 de noviembre 2021 / horario por definir)

Chile vs. Ecuador (16 de noviembre 2021 / horario por definir)

Venezuela vs. Perú (16 de noviembre 2021 / horario por definir)

Fecha 15

Ecuador vs. Brasil (Enero 2022 / horario por definir)

Colombia vs. Perú (Enero 2022 / horario por definir)

Venezuela vs. Bolivia (Enero 2022 / horario por definir)

Chile vs. Argentina (Enero 2022 / horario por definir)

Paraguay vs. Uruguay (Enero 2022 / horario por definir)

Fecha 16

Uruguay vs. Venezuela (Febrero 2022 / horario por definir)

Brasil vs. Paraguay (Febrero 2022 / horario por definir)

Bolivia vs. Chile (Febrero 2022 / horario por definir)

Perú vs. Ecuador (Febrero 2022 / horario por definir)

Argentina vs. Colombia (Febrero 2022 / horario por definir)

Fecha 17

Argentina vs Venezuela (Marzo 2022 / horario por definir)

Colombia vs. Bolivia (Marzo 2022 / horario por definir)

Paraguay vs. Ecuador (Marzo 2022 / horario por definir)

Brasil vs. Chile (Marzo 2022 / horario por definir)

Uruguay vs. Perú (Marzo 2022 / horario por definir)

Fecha 18

Perú vs. Paraguay (Marzo 2022 / horario por definir)

Ecuador vs. Argentina (Marzo 2022 / horario por definir)

Chile vs. Uruguay (Marzo 2022 / horario por definir)

Venezuela vs. Colombia (Marzo 2022 / horario por definir)

Bolivia vs. Brasil (Marzo 2022 / horario por definir)

