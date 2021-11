Continúan los partidos por Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 en Sudamérica y, además del duelo entre la Selección Peruana y su similar de Bolivia, habrá otros cuatro encuentros en esta fecha 13. ¿Cuáles son los duelos, qué día y en qué horario? Aquí los detalles.

La jornada arranca este jueves 11 de noviembre con el Ecuador vs. Venezuela a jugarse en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito (4 p. m. / hora peruana). La Tri en zona de clasificación directa, quiere asegurar su clasificación lo antes posible y sumar ante una Vinotinto en el último lugar no debería ser difícil.

La jornada continúa el mismo día con el Paraguay vs. Chile (6 p. m. / hora peruana) en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción. Al conjunto guaraní solo le sirve ganar ante un cuadro mapocho que se encuentra un punto por encima de sus rivales de turno y tres por debajo del quinto lugar de la tabla, el del repechaje.

Brasil vs. Colombia marcará la pauta de lo que pueda suceder en el Arena de Sao Paulo (7:30 p. m. / hora peruana). El Scratch, que no sabe lo que es perder en Eliminatorias, recibirá a un conjunto ‘cafetero’ que urge de sumar si no quiere complicarse en las últimas fechas y no salir de zona de clasificación directa.

La jornada del jueves 11 cierra con el Perú vs. Bolivia en el Estadio Nacional de Lima (9 p. m. / hora peruana). La Bicolor tiene el deber de ganar en casa si aún quiere aspirar al Mundial de Qatar 2022; sin embargo, la Verde tiene la confianza necesaria tras golear a Paraguay en la jornada anterior y quiere llevarse algún punto del coloso José Díaz.

Tal vez el encuentro más esperado de la jornada será el Uruguay vs. Argentina del viernes 12 de noviembre (6 p. m. / hora peruana) a jugarse en el Estadio Campeón del Siglo de Montevideo. Los charrúas en la quinta posición, deben sumar en casa ante una Albiceleste que ya tiene un pie y medio en Qatar.

