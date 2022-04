Élite 5 está a pocos días de su estreno mundial en la plataforma de Netflix y fans se encuentran expectantes a lo que será la continuación de la historia. Carlos Montero y Darío Madrona, creadores de la producción española mostrarán las consecuencias que tuvo al final de la última temporada en el que se centrará la unión entre Guzmán y Ander. Sumado a ello, la posible ubicación del cadáver de Armando.

Por otra parte, se verá la reacción de Benjamín cuando descubra toda la verdad sobre Mencía y el pasado oscuro que forma la familia de Patrick. Para más detalles de Élite 5 , conócelo aquí vía El Comercio .

Conoce los detalles de la nueva temporada de Élite 5. Fuente: Netflix

Jaime Vaca, cocreador de esta exitosa producción, también ha dicho lo siguiente: “Élite, con cada temporada que gana, demuestra lo rica que es y todo lo que queda aún por contar. Lejos de agotarse abre nuevas vías y nuevas historias cada vez más interesantes, más entretenidas y más excitantes”.

CUÁNDO VA A SALIR LA 5 TEMPORADA DE ÉLITE

Netflix comunicó a través de sus redes sociales que el estreno de Élite 5 será el próximo viernes 8 de abril a nivel mundial.

A QUÉ HORA SE ESTRENA ÉLITE 5

Si bien aún no hay una hora exacta, se especula que el estreno de Élite será a las primeras horas del viernes 8 de abril.

'Élite' temporada 5, en Netflix el 8 de abril. pic.twitter.com/P1r04m1kOc — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) March 30, 2022





QUIÉNES SON LOS NUEVOS PERSONAJES DE ÉLITE 5

NUEVOS PERSONAJES DE ÉLITE 5: Ander Puig, Ana Cristina Bokesa, Álvaro de Juana, Carmen Arrufat y Alejandro Pastrana

CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE ÉLITE 5

Para esta temporada de Élite 5 , la historia tendrá una cantidad de 32 episodios . Asimismo, la serie producida en España contará con nuevos personajes e intrigantes aventuras.

CÓMO VER ÉLITE 5

Élite 5 se estrena en Netflix el próximo 8 de abril. Sin embargo, ¿cómo ver la serie de España? Simple. Primero, deberás ingresar a la página oficial de Netflix y dirigirte a la sección de estrenos. Luego, tendrás que ingresar a la pestaña del primer episodio para lograr ver la continuación de la temporada 4.

QUIÉN YA NO ESTÁ EN ÉLITE 5

Ester Expósito (Carla), Danna Paola (Lu), Álvaro Rico (Polo), Mina El Hammani (Nadia) y Jorge López (Valerio) se despidieron de la serie al final de la temporada 3, con sus personajes terminando la escuela y pasando a nuevas empresas. Aunque, Mina apareció como invitada en la temporada 4.

POR QUÉ DANNA PAOLA NO APARECIÓ EN LA TEMPORADA 4 DE ÉLITE

Danna Paola, quién interpretó a Lucrecia en la serie de Netflix se despidió de la plataforma en la temporada 4. Fue en el programa ‘El Hormiguero’ donde reveló la verdadera razón por la que prefirió alejarse del drama.

“Fue duro. Durante la tercera temporada se empezó a hablar de la cuarta temporada. Sabíamos cómo iba a terminar la historia y fue una decisión de todos los que salíamos. Ha sido muy cool para mí de repente decir: me gusta trabajar y dar el 100% en mi trabajo porque soy muy perfeccionista, muy workaholic. No me puedo dividir”, indicó.

Asimismo, formó parte del doblaje del español latino de ‘Raya y el último dragón’, donde interpretó el tema principal. “Conforme empezaba a avanzar todo dije: ‘creo que por primera vez tengo que darle una oportunidad a mi música. Empezaba a componer buena música, aunque me costaba mucho aceptar que era buena, creérmela, que necesitaba quedarme en la música. Hasta que entendí de lo que era capaz y pudimos empezar a ver que era por ese camino y tuve que decir ‘no’ a Élite 4″, aclaró.

Danna Paola Rivera Munguía es una cantante, actriz, modelo y compositora mexicana (Foto: Danna Paola / Instagram)

En la otra cara de la moneda, la actriz aprovechó para comparar su vida artística con la de Hannah Montana, el personaje de Disney que fue interpretado por Miley Cyrus: “Yo siempre digo que jugaba al Hannah Montana porque dividía mi vida entre ser actriz y cantante al mismo tiempo. Salía del rodaje de Élite y me iba al estudio. Al llegar a casa tenía que hacer llamadas o entrevistas y luego volar los fines de semana. Me tocó un día tener que ir a Miami y no llegué porque me quedé dormida. Era complicado llevar esa doble vida. Yo soy muy entrada con mi personaje y, en este caso, Lucrecia vivía en mí, era yo. Entonces era muy difícil crear mi personaje de cantante. Mi cerebro lo tenía muy extraño”.

Finalmente, Danna Paola reveló que cuando se mudó a España para participar en las tres primeras temporadas de Élite pensó que le caía mal a muchas personas: “Al principio, tengo que aceptar, yo creía que les caía muy mal. Yo soy una persona muy alegre, muy extrovertida. Aquí te dicen que no a algo como quedar a tomar un café y te dicen, ‘no, no me apetece’. Y yo decía ‘me voy a llorar a mi casa, nadie me quiere’”, concluyó.