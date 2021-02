A pesar que desde hace un buen tiempo se confirmó que Danna Paola no continuaría entre los protagonistas de la nueva temporada de ‘ Élite ’ , la actriz mexicana reveló un lamentable incidente que la marcó mientras grababa la serie española en Madrid.

La también cantante remarcó que esta confesión nace, en primer lugar, para generar un precedente entre la vida de los actores y que el público, muchas veces propensos a replicar las actitudes de las estrellas, lo tomen como una reflexión.

¿Qué experiencia vivió Danna Paola mientras grababa ‘Élite’ en España?

En declaraciones para el canal de YouTube de Yordi Rosado, Danna Paola narró todo lo que vivió aquella vez. “No me acuerdo qué pasó entre el lugar, cómo llegué a mi casa y cómo acabé en el hospital”, confesó la actriz.

Según sus propias palabras, todo comenzó cuando salió a cenar con un amigo que la había venido a ver desde México, sin embargo, sin querer todo se descontroló. “Al día siguiente yo tenía llamado a las ocho de la mañana para grabar Élite. Entonces nos fuimos a un lugar muy cool de Madrid que era un restaurante y a las 10 de la noche se abría y ponían un DJ y era latino”, cuenta.

Todo se volvió más confuso cuando conocieron a tres latinos con quienes contactaron dentro del antro. De un momento a otro su amigo se fue al baño y, en un breve despiste, ella ya estaba drogada. “De repente me dice (uno de los hombres), ‘¿este era tu vaso no?’, y empiezo a platicar con él e inmediatamente me empecé a sentir mal, me empecé a marear, me empezó a dar sueño y dije me tengo que ie (...)”, continúo.

Sin que ella misma se fuera cuenta, después de salir del lugar solo recobró el conocimiento cuando despertó en el hospital. “No sé como agarramos el coche de Uber, tenía el pijama, solo recuerdo que alguien entró a mi casa, estaban los paramédicos, fue algo muy heavy porque entendí que Dios es muy grande y me estaba cuidando”, finalizó.

VIDEO RECOMENDADO

Netflix: estrenos de febrero

TE PUEDE INTERESAR