Elon Musk, el hombre más rico del mundo, tiene una agenda recargada para poder atender a cada uno de sus proyectos y negocios. El CEO de Tesla y SpaceX confesó que ha reducido sus horas de sueño y que ello le ha ayudado a tener mayor productividad.

“Normalmente, estoy en reuniones de trabajo hasta la 1 o 2 de la mañana. El sábado y el domingo, normalmente no, pero a veces [sucede]”, contó el multimillonario sudafricano en declaraciones que recogió CNBC del el último episodio del podcast “The Joe Rogan Experience” conducido por Joe Rogan.

¿Cómo logra Musk estar presente en todos sus compromisos diarios? El magnate confesó que ha reducido sus horas de sueño a “unas seis horas”, señaló en la entrevista. “He intentado dormir menos, pero entonces la productividad total disminuye”, comentó. “No me encuentro con ganas de dormir más de seis horas”.

Sobre sus horas de sueño, anteriormente Musk comentó al Wall Street Journal que en el pasado ha trabajado cientos de horas semanales, un ritmo nada envidiable. Incluso durmió en el suelo de su oficina, bajo su escritorio en Tesla.

“Hubo momentos en los que, algunas semanas, solo dormía unas horas. Trabajaba los siete días de la semana”, dijo durante una entrevista a en una entrevista a Kara Swisher que fue publicada en 2018. “Algunas de esas semanas deben haber sido de 120 horas“, añadió.

“Nadie debería dedicar tantas horas a su trabajo”, dijo Musk tras confesar que este ritmo de trabajo lo había hecho “quemar un montón de neuronas”, durmiendo poco y trabajando demasiado. “No es recomendable para nadie. Te vas a volver un poco loco si trabajas 120 horas a la semana”.

Llamada de atención a los CEO

Este martes, durante la cumbre anual del Consejo de Directores Generales de The Wall Street Journal. Musk aprovechó para llamar la atención de los CEO sobre su falta de atención sobre la calidad de los productos que presentan.

Musk les sugirió estar más presentes en los procesos de producción antes que envueltos en largas discusiones que solo transcurren dentro de salas de conferencias.

“¿Están los CEO’s de las empresas estadounidenses lo suficientemente centrados en la mejora de los productos? Creo que la respuesta es no”, dijo el multimillonario a una audiencia en línea.

“Dediquen menos tiempo a las finanzas, pasen menos tiempo en las salas de conferencias, menos tiempo en PowerPoint y más tiempo simplemente tratando de hacer su producto tan increíble como sea posible”, enfatizó.

“¿Qué sentido tiene una empresa? ¿Por qué hay empresas?” preguntó Musk. “Una empresa no tiene valor en sí misma. Sólo tiene valor en la medida en que es un asignador eficaz de recursos para crear bienes y servicios que tienen un valor mayor que el coste de los insumos.”

El magnate sudafricano sugirió que los CEO deberían preocuparse menos por las planillas y más por involucrarse con las fábricas y la interacción con los clientes. “¿Es tu producto todo lo increíble que podría ser? Probablemente no”, dijo Musk. “¿Qué podría hacer para hacerlo genial?”.

Invitó a los ejecutivos a moldear una mentalidad centrada en el producto, ya que es una habilidad que puede aprenderse. Para ello sugirió que los CEO busquen comentarios negativos y piensen en los productos que els gustaría usar o consumir.

“Básicamente, sólo hay que ser absolutamente perfeccionista sobre el producto que se hace o los servicios que se prestan”, añadió Musk. “Si no te gusta, no esperes que los demás lo hagan tampoco”, concluyó.

