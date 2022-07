La actriz Emilia Clarke, conocida por su papel de Daenerys Targaryen en “Game of Thrones”, sorprendió a sus fanáticos al revelar que, tras sufrir dos aneurismas, ya no le funciona una parte del cerebro.

Mediante una entrevista con “Sunday Morning” de la BBC, detalló sobre su experiencia con los aneurismas de 2011 y 2013 mientras filmaba el exitoso programa de HBO.

“Fue el dolor más insoportable que sufrí en mi vida. Fue increíblemente útil que ‘Games of Thrones’ me arrastrara y me diera ese propósito para continuar”, confesó Emilia al respecto.

En la misma línea, la famosa detalló que su recuperación necesitó una larga rehabilitación, pues “perdió un poco de cerebro”.

“Hay una parte de mi cerebro que ya no es utilizable, es asombroso que hoy sea capaz de hablar, a veces articuladamente, y vivir mi vida completamente normal sin absolutamente ninguna repercusión”, indicó Clarke.

Asimismo, la actriz añadió que ahora forma parte de una muy pequeña minoría de personas que pueden sobrevivir con eso.

“Falta una gran parte, lo que siempre me hace reír. Los accidentes cerebrovasculares, básicamente, ocurren cuando una parte de tu cerebro no recibe sangre durante un segundo, y desaparece. La sangre encuentra una ruta diferente para desplazarse, y eso hace que la parte a la que le faltó desaparezca”, concluyó.

Fuente: La Razón de México