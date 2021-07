Sin duda alguna, la última edición de Copa América nos dejó más de una postal o momento memorable en lo que fue la coronación de Argentina luego de 28 años de sequía del torneo continental. Sin embargo, uno de los más recordados instantes será siempre la tanda de penales ante Colombia, específicamente las palabras de Emiliano Martínez a Yerry Mina.

“Mirá que te como, hermano. Yo te conozco, sos un farandulero”, inició el popular ‘Dibu’ en aquel duelo en semifinales que tuvo como vencedor al conjunto ‘albiceleste’. Claro que el colombiano erró y al instante el portero tuvo un gesto que muchos consideraron “inapropiado”.

Sin embargo, las disculpas no tardarían, según lo explicado por el argentino al diario Olé: “Yo le escribí a Yerry Mina que le ofrecía disculpas, que la verdad no fue nada personal y que lo de hablar fue algo para hacerme fuerte”, comentó sobre aquella ocasión. Además, aclaró por qué se lo hizo a él y no a otros antes.

“A los que no les hablé es porque no les vi esos nervios y me concentré más en la pelota. Pero cuando vi que me miraban, vi los penales contra Uruguay, vi que a ellos les gustaba el faranduleo. Bueno, a ver qué tanto te gusta. Nada más que por eso. El festejo fue más por lo que yo pasé durante mi carrera profesional, que me descargué en el festejo, pero no fue nada personal”.

Los hinchas respondieron y el ‘Dibu’ también

Pese a coronarse campeón en el Maracaná y ante Brasil, la actitud del golero fue criticada, sobre todo por hinchas colombianos y otros fanáticos sudamericanos por sus frases y gestos hacia el defensa del Everton. Lejos de preocuparse, se sincera: “Me entran por un oído y me salen por el otro”.

“Es algo que hago, mismo con mis compañeros. No es algo que busco poner nerviosos a los demás. Es porque yo me siento que estoy bien hablando. Te puedo hablar cualquier cosa, como le hablo al 10 o al 25, me siento activo, por eso lo hago”, sentenció.

VIDEO RECOMENDADO

El arquero de la selección Argentina, Emiliano ‘Dibu’ Martínez, no tuvo reparos en trabajar psicológicamente a sus rivales colombianos durante la tanda de penales en la semifinal disputada por la Copa América. Argentina disputará la final del certamen continental ante el anfitrión Brasil este sábado. (Fuente: América TV)