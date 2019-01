Emiliano Sala: biografía e historia del jugador argentino desaparecido en el Canal de la Mancha

El mundo del fútbol se encuentra conmocionado por la desaparición de Emiliano Sala, jugador argentino que destaca en Francia. El deportista viajaba a bordo de un pequeño avión que desapareció en las costas de la isla de Guernsey, sobre el Canal de la Mancha. Él volaba de Nantes, Francia, a Gales para incorporarse al Cardiff de la Liga Premier.

Pero quien es este jugador que esperaba fervientemente la llamada de la selección Argentina y vestir la albiceleste.

Emiliano Sala nació en Cululú, Santa Fe, Argentina. Jugó desde los 4 años hasta los 15 años en el Club Atlético y Social San Martín de la localidad donde nació. A los 14 años empezó a jugar en la tercera división de su club que participa en la Liga Esperancina de Fútbol que está afiliada a la AFA (Asociación del Fútbol Argentino).

En el 2005, el deportista se mudó a San Francisco (Córdova) por un sueño y por algo de anhelaba mucho. Emiliano se unió al centro de formación Burdeos Proyecto Crece del Girondins de Burdeos para continuar con su entrenamiento y ser un futbolista destacado.

“Me fui con mucha ilusión y a trabajar duro y con mucho empeño lejos de mi familia. Pero con la mente clara en mi sueño y en lo que quería ser. Siempre tuve el apoyo de mi familia y eso me sirvió muchísimo. Aprendí mucho de la gente que conocí en todos estos viajes, de los otros jugadores o de los técnicos. Me ayudaron a crecer como jugador y sobre todo como persona”, comentó el jugador en una entrevista para el portal “Fútbol desde Francia” en el 2016.

DATOS DEL JUGADOR

- Fecha de nacimiento: 31 de octubre de 1990



- Lugar de nacimiento: Cululu las colonias, Santa Fe, Argentina



- Edad: 28 años



- Altura: 1,87 m



- Nacionalidad: Argentina e Italiana



- Posición: Delantero



- Pie: Derecho



- Club actual: Cardiff City



- Fichado: 19/01/2019



- Contrato hasta: 30/06/2022



EQUIPOS

US ORLÉANS



Emiliano Sala fue cedido al US Orléans que militaba en la Championnat National, correspondiente a la tercera división de Francia. En ese equipo jugó la temporada 2012 / 13. En este tiempo logró ser el goleador del equipo con 19 anotaciones en 37 partidos.



NIORT FC



Después de una excelente experiencia en el US Orléans volvió al Girondins de Burdeos. Sin embargo, al no tener lugar en el club, nuevamente fue cedido al Niort FC que se encontraba en la Ligue 2. Vistiendo la camiseta del equipo jugó 40 partidos y logró anotar 20 goles.



GIRONDINS DE BURDEOS



Luego de mucho tiempo y adquirir un amplio conocimiento, Emiliano tuvo su primera temporada en el club que lo vio crecer. Jugó 12 partidos y marcó su primer gol en el equipo que le dio las herramientas para ser un gran futbolista.



SM CAEN



En febrero del 2015 fue cedido al SM Caen de la primera división, aquí marcó 5 goles y con esto ayudó a su equipo a quedarse en la máxima categoría del fútbol francés.



FC NANTES



El excelente trabajo que realizó en el SM Caen lo ayudó en su pase al Nantes, equipo en el cual se quedó durante cinco temporadas. Logró ganarse el cariño de la hinchada del club al punto que clamaron su nombre en varias ocasiones durante los partidos. En este club hizo 48 goles y fue titular en 130 encuentros.



CARDIFF



El pasado 19 de enero, Emiliano Sala firmó su pase al Cardiff City por tres años y medio. Los dirigentes del club aseguraron que fue la compra más cara de la historia del equipo que milita en la Premier League de Inglaterra.



PARTIDOS JUGADOS Y GOLES



Emiliano Sala ha jugado fútbol casi toda su vida y desde el 2012 lo hace de manera profesional. Hasta el momento ha enfrentado 236 partidos y ha marcado 93 goles.



VALOR DE MERCADO



Emiliano Sala es un jugador argentino que ha destacado por todo lo alto en el fútbol francés y esto ha logrado que su valor de mercado estime en uno 16 millones de euros. Monto que habría pagado el Cardiff para tenerlo entre sus filas.



ACCIDENTE DE AVIÓN



En este momento existe una gran incertidumbre en el mundo del fútbol al darse a conocer que la avioneta privada en que viajaba Emiliano Sala desapareció el lunes 21 de enero cuando volaba sobre el Canal de la Mancha. El delantero argentino había regresado a Nantes tras firmar el contrato con Cardiff City para acudir a la Ciudad Deportiva La Jonelière y despedirse de sus compañeros.



El avión desapareció de los radares a unas 15 nm (27 km) al norte de Guernsey. La incertidumbre con respecto al paradero de Emiliano Sala se mantiene, ya que a través del twitter el departamento de rescate encargado de la búsqueda, informó que actualmente hay dos aviones, dos helicópteros y un bote salvavidas en busca del avión. Todavía no se ha encontrado ningún rastro.



La policía detalló además que "las autoridades del Reino Unido han estado llamando a los aeródromos en la costa sur para ver si aterrizó allí. Hasta ahora no tenemos confirmación de que lo hiciera", por lo que la búsqueda continua.



El padre del futbolista Horacio Sala, reconoció que se enteró de la noticia mediante la llamada de un amigo. "Yo estaba trabajando, no lo puedo creer. Estoy desesperado", contó con voz quebradiza en diálogo con 'C5N' canal argentino.



"Ojalá lleguen buenas noticias", suplicó el padre del jugador más popular del momento en Europa.