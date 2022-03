La protagonista de “Emily in Paris”, Lily Collins, fue la invitada especial del programa nocturno “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, dónde reveló que usar tacones en la serie de Netflix fue bastante doloroso para ella.

La actriz de 33 años contó que tenía los pies muy adoloridos por tener que caminar en tacones de aguja por las calles empedradas de París. Debido a ello, tuvo que ver a un especialista en pies constantemente durante el rodaje de la serie.

“Literalmente fui a un podólogo todas las semanas para que me arreglara los pies porque usaba tacones todo el tiempo”, contó Collins. Asimismo, la actriz señaló que tuvo que colocar plantillas especiales a todos su zapatos para que le dolieran menos.

Luego, en tono de broma dijo que si existiese un spin-off de “Emily in Paris” en otra ciudad, le gustaría que su personaje use zapatos planos y que la serie se llame “Emily in Flats”.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Lily Collins se “queja” del guardarropa de su personaje, ya que el año pasado en una entrevista comentó que no tenía ni un conjunto de pants.

Por otra parte, Netflix renovó “Emily in Paris” para una tercera y cuarta temporada. Aún sin fecha de estreno, se espera que las siguientes entregas cuenten el futuro profesional y amoroso de Emily.

