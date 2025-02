El CV como primer paso

La elaboración del currículum vitae (CV) es fundamental para la búsqueda de trabajo y, más allá de la diversidad de formatos, debe partir de conceptos claros en la presentación de la información personal de cara a los reclutadores. Así lo considera David Jiménez, gerente de selección y RPO de Adecco Perú.

“Lo más importante cuando se elabora un CV es tener muy claros los datos más relevantes. Tiene que tener información concisa, directa y específica”, indica.

(Pexels)

Si bien no hay un orden rígido en la jerarquización de la información del CV, el especialista de Adecco considera de importancia vital tener visible la información de contacto del aspirante a un puesto de trabajo.

“Es muy importante poner primero datos para que podamos contactar al candidato: datos personales, correos, teléfonos, WhatsApp y alguna otra red que considere relevante”, sostiene Jiménez.

El especialista de Adecco apunta a que esa diversidad de las vías de comunicación asegura que el reclutador se pueda poner en contacto con el candidato. La cantidad de llamadas, mensajes y correos ajenos al proceso de selección en algunos casos son un obstáculo al momento de hacer llegar el interés de un empleador al joven trabajador, que, por su parte, debe estar pendiente de cualquier intento de comunicación.

Empleo juvenil Un informe del INEI sobre el comportamiento del mercado laboral peruano durante la primera mitad de 2024 indicaba el 46,6% de la población entre 14 y 24 años era parte de la fuerza de trabajo en el Perú. Dentro de ese grupo, el 84,9% laboraba dentro del sector informal.

Otros aspectos de gran importancia son contar con un pequeño resumen que indique en qué se especializa el futuro trabajador y citar su formación académica y experiencia.

“Es importante entender en cinco o seis líneas cómo se resume el candidato a sí mismo con base en su experiencia, porque eso nos permite dar una luz de hacia dónde va”, menciona Jiménez.

Practicantes y juniors: cómo destacar sin experiencia previa

A decir del experto, en el caso del trabajador joven, al no haber una experiencia previa, la descripción debe orientarse hacia qué temas estudió, qué actividades importantes realizó y, en general, qué productos académicos desarrolló durante su formación.

En este punto, cabe hacer una distinción importante entre lo que podría describirse como trabajador joven, ya que un practicante y un empleado junior son perfiles diferentes. Los centros de trabajo tienen claro que estos empleados tienen roles propios y las expectativas son distintas para cada caso.

(Freepik)

Según Diego Jiménez, el practicante preprofesional suele empezar por tareas más operativas y se espera que vaya “absorbiendo conocimientos para ir aplicándolos rápidamente” en la entidad donde labora. Por otro lado, el profesional joven en un cargo junior sí debería estar preparado para tener aportes concretos a su institución y brindar tanto ideas nuevas como soluciones a las problemáticas que enfrenta el centro de trabajo.

En cuanto a la información relevante en la hoja de vida, para el candidato a una posición junior dentro de una empresa será importante citar la experiencia previa en sus primeros trabajos y prácticas, mientras que el practicante debe incluir en su CV una descripción algo más detallada de su paso por la universidad y qué tipo de actividades realizó durante este periodo.

“Es importante saber qué hizo (el candidato) en su etapa universitaria más allá de los cursos regulares: cuáles son los proyectos académicos que desarrolló, su participación en alguna ONG o dentro de paneles en la universidad, todos ellos elementos que pueden evidenciar que como estudiante realizaba actividades extracurriculares que le permitían desarrollar habilidades”, explica el gerente de Adecco. Este historial permite tener una mejor idea sobre las habilidades blandas —como la comunicación o la empatía, por citar ejemplos— que puede haber desarrollado el candidato a lo largo de su formación y que le serán útiles durante sus labores profesionales.

Independientemente de lo anterior, la descripción del mismo aspirante de sus propias habilidades y competencias dentro del CV puede contribuir a hacer más claro su perfil, pero a juicio de Jiménez la inclusión de esta información en el documento puede considerarse opcional y dependerá de la naturaleza del puesto al que se aspire.

¿Cómo aumentar tu visibilidad laboral?

Para el trabajador joven es tan importante como el currículum vitae encontrar el espacio adecuado para poder mostrarse a los reclutadores. El citado documento puede estar muy bien redactado y presentado, pero tal esfuerzo sirve de poco si este no llega a las empresas o instituciones que demandan nuevos empleados.

Para Carmen Montiel, fundadora de la consultora Montiel & Asociados, un paso necesario para cualquier estudiante en busca de prácticas debe ser estar en la bolsa laboral de su centro de estudios.

“Las bolsas de trabajo son importantes y que y que los muchachos deben estar presentes en ellas. Las buenas universidades tienen que garantizar al alumnado y más ahora que hay tanta competencia”, explica Montiel, a la vez que menciona que el prestigio de la casa de estudios está directamente relacionado con la calidad de las ofertas de su bolsa laboral.

DATO Los jóvenes de hasta 24 años suponen el 15,7% de la población económicamente activa en el Perú.

Incluso en el caso de que el trabajador acabe de egresar de su casa de estudios, la bolsa universitaria sigue siendo útil como referencia de cara a un posible reclutamiento, sobre todo si en el currículum ya figuran las primeras experiencias en prácticas preprofesionales.

Más allá del ámbito universitario, los empleadores recurren a diversas plataformas y bases de datos para buscar nuevos empleados y en Perú sitios como Computrabajo, Bumeran, Indeed o la red social LinkedIn son de uso frecuente por parte de los reclutadores, que suelen acudir a estos portales en busca de nuevos perfiles para sus organizaciones.

Dentro de ese contexto, en el tiempo reciente la gestión de talento a nivel local ha buscado optimizar el proceso de selección de personal con la introducción de diversos servicios como los ATS (sistemas de seguimiento de candidatos) y otros medios que han empezado a hacer uso de inteligencia artificial.

Estos servicios corporativos frecuentemente toman información de las bases de datos citadas y son incluso capaces de hacer publicaciones de ofertas laborales en dichas plataformas, a la par de permitir el seguimiento y la gestión de todos los procesos de selección.

(Foto referencial: Freepik)

Es por ello que la presencia en sitios como LinkedIn es un factor de consideración al momento de buscar trabajo, pues no encontrarse ahí significa directamente no ser visto por los potenciales empleadores.

Sin embargo, no todas las plataformas son iguales y el aspirante a un puesto laboral debe saber qué medio se adapta mejor al perfil que busca establecer. A esto se debe añadir que se debe tener cuidado con la información que se ingresa y a qué tipo de sitio se ingresa, pues no cualquier sitio de empleos es necesariamente confiable o seguro.

“Hay un tema que me parece fundamental y es que muchas veces, como no tienes experiencia, tú simplemente metes tu información en una base de datos y en realidad no tienes idea de dónde estás ingresando tu información y hay que tener mucho cuidado”, comenta Montiel.

“No vale que pongas tu currículum en cualquier base de datos, tienes que darte cuenta de qué tipo de base de datos tienes, qué ofertas de empleo te pueden ofrecer, si realmente son buenas o tan buenas como prometen, si son reales. Realmente hay que hacer un seguimiento exhaustivo de dónde estás metiendo tu CV”, insiste.

Más consideraciones

Un colaborador para esta nota que prefirió mantener el anonimato, indicó que en el reclutamiento a nivel local Computrabajo suele brindar una gran cantidad de perfiles, debido a que es una de las plataformas menos restrictiva y frecuentemente se usa para la búsqueda de puestos más operativos y de acceso masivo. Una opinión similar tiene Carmen Montiel que mencionó, que pese a que hay algunos cargos más complejos dentro de esta plataforma, estos suelen ser “de una banda salarial más baja”.

La misma fuente anónima antes citada indicó que, desde su experiencia, portales como LinkedIn y Bumeran suelen funcionar para búsquedas de perfiles más especializados, pero que por contrapartida sacarles un mayor provecho supone una inversión mayor. No obstante, los servicios de ATS y gestión de recursos humanos suelen tener buena integración con cualquiera de las plataformas antes citadas.

Herramientas para la elaboración de un CV Adecco ha introducido en el Perú una herramienta llamada CV Maker, la cual emplea inteligencia artificial para la creación de un currículum vitae a partir de los datos personales básicos y la narración oral del historial académico y laboral. El sistema es capaz de sugerir competencias y habilidades según la información brindada.