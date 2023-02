Son miles los peruanos que buscan trabajo cada día. Y, en este sentido, la gran mayoría tiene en mente un salario ideal. Al final del 2022, por ejemplo, el salario pretendido promedio por los postulantes de nuestro país al buscar un empleo era de US$ 823 mensuales (s/ 3,140), según el Reporte el Mercado Laboral elaborado por HR Tech Jobint- marca paraguas de Bumeran, Hiring Room y Bumeran Selecta.

Cabe resaltar que Perú se ubicó por debajo del promedio de Panamá (US$ 1,037) y Chile (US$ 1,035), pero por encima de Ecuador (US$ 810).

Freddy Kamt, Director Comercial de Jobint Perú, señaló que el salario promedio con el que se cerró el 2022 en Perú está relacionado a que hay una tendencia siempre a ir mejorando los sueldos de forma conservadora, según Gestión.

“Entonces, sí hay una mejora en temas salariales, pero siempre vamos paso a paso. La recuperación postpandemia de Perú comparado a otros países ha ido en crecimiento, pero hemos sido mucho más cautos. Entonces ese tema de ser más prudente con la recuperación responde a los resultados que estamos teniendo”, detalló Kamt en la presentación de su reporte.

Asimismo, el especialista hizo hincapié en que, una vez que se fue controlando la pandemia del COVID-19, se dio una notoria mejora en el salario desde comienzos del año pasado.

Para este 2023, según estimó, se espera más mejoras en el salario promedio en Perú, pues explicó que el 80% de empresas que encuestaron manifestaron estar de acuerdo con un aumentar hasta en un 5% su planilla (número de trabajadores) y hacer crecer hasta 10% el salario.

Empleos: ¿cuál es el salario que buscan los postulantes peruanos al presentarse a un trabajo?

-Junior: US$ 466,

-Jefes o supervisores: US$ 1,403,

-Senior y Semi Senior en el área de Tecnología y Sistemas: US$ 1,005,

-Senior y Semi Senior en el área de Administración y Finanzas: US$ 841

-Senior y Semi Senior en el área de Producción Abastecimiento y Logística: US$ 935.