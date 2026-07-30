Más de 500 puestos de trabajo estarán disponibles en una jornada organizada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), que reunirá a empresas privadas y personas interesadas en conseguir un empleo formal en un solo lugar. Durante la actividad, los asistentes podrán entregar su currículum vitae, participar en procesos de selección y acceder gratuitamente a un servicio solicitado por los empleadores en diversos procesos de contratación. La iniciativa busca acercar oportunidades laborales y facilitar el contacto directo con las empresas participantes. Si estás buscando una oportunidad laboral, aquí te contamos cuándo se realizará la campaña, dónde será, qué documentos debes presentar, qué beneficios adicionales estarán disponibles para los postulantes.

¿CÓMO PODRÁS POSTULAR A LAS MÁS DE 500 VACANTES?

La campaña de empleo se realizará el miércoles 5 de agosto entre las 9:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde en el complejo deportivo Padre Chiqui, ubicado en la avenida José Carlos Mariátegui, cuadra 23, frente a Plaza Vea, en el distrito de El Agustino.

Durante esa jornada, representantes de empresas privadas recibirán a los postulantes y desarrollarán procesos de selección de manera presencial. Para participar, únicamente será necesario acudir con el documento nacional de identidad y una copia impresa del currículum vitae.

Hasta el momento no se ha informado sobre un registro previo ni se ha establecido un límite de edad para acceder a las vacantes disponibles, de acuerdo con Infobae.

Foto referencial: MTPE

¿QUÉ ES EL CERTIFICADO ÚNICO LABORAL Y POR QUÉ PUEDE SER DE GRAN AYUDA?

Además de las entrevistas de trabajo, los asistentes podrán obtener gratuitamente el Certificado Único Laboral (CUL), un documento emitido por el Ministerio de Trabajo que reúne información oficial del ciudadano en un solo archivo. Esta constancia incluye datos de identidad, antecedentes policiales, penales y judiciales, además del historial laboral formal y el nivel de estudios registrado en las entidades públicas.

Al concentrar toda esa información, el certificado permite que los postulantes eviten realizar varios trámites por separado cuando una empresa solicita estos requisitos durante un proceso de contratación.

¿QUIÉNES PUEDEN SOLICITAR EL CERTIFICADO ÚNICO LABORAL?

El Certificado Único Laboral puede ser solicitado por ciudadanos peruanos que cuenten con un DNI vigente y también por extranjeros que tengan carné de extranjería. En esta campaña, el trámite será completamente gratuito para todas las personas que asistan a la actividad.

De esta manera, los participantes no solo tendrán la posibilidad de postular a alguna de las vacantes disponibles, sino que también podrán retirarse con un documento que podría facilitar futuras postulaciones laborales.

El Certificado Único Laboral es un documento gratuito que contiene información importante cuando se busca y postula a un puesto de trabajo (Foto: Andina)

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES FUNCIONES DEL MTPE?

Entre las responsabilidades del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo destacan:

Diseñar y aplicar políticas relacionadas con el trabajo y la promoción del empleo.

Impulsar la creación de puestos de trabajo formales.

Velar por el respeto de los derechos laborales.

Promover el diálogo entre trabajadores, empleadores y el Estado.

Ofrecer orientación laboral, intermediación y programas de capacitación.

Supervisar acciones vinculadas con la seguridad y salud en el trabajo.

Administrar programas que contribuyan al fortalecimiento del mercado laboral.

Emitir certificados y brindar herramientas que apoyen la búsqueda de empleo y los procesos de contratación.

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