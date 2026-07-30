¿Buscas trabajo? Este 5 de agosto ofrecerán más de 500 vacantes en una sola jornada: Mira AQUÍ cómo postular | Foto referencial: Andina
¿Buscas trabajo? Este 5 de agosto ofrecerán más de 500 vacantes en una sola jornada: Mira AQUÍ cómo postular | Foto referencial: Andina
Por Redacción EC

Más de 500 puestos de trabajo estarán disponibles en una jornada organizada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), que reunirá a empresas privadas y personas interesadas en conseguir un empleo formal en un solo lugar. Durante la actividad, los asistentes podrán entregar su currículum vitae, participar en procesos de selección y acceder gratuitamente a un servicio solicitado por los empleadores en diversos procesos de contratación. La iniciativa busca acercar oportunidades laborales y facilitar el contacto directo con las empresas participantes. Si estás buscando una oportunidad laboral, aquí te contamos cuándo se realizará la campaña, dónde será, qué documentos debes presentar, qué beneficios adicionales estarán disponibles para los postulantes.

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