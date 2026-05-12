Si estás en la búsqueda de oportunidades laborales, el Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF) ha abierto una nueva convocatoria dirigida a cubrir plazas bajo la modalidad del Contrato Administrativo de Servicios (CAS). Este proceso ofrece remuneraciones que pueden alcanzar hasta los 8 000 soles, dependiendo del cargo y el nivel de responsabilidad asignado. La iniciativa forma parte de la estrategia de incorporación de personal para fortalecer los servicios de atención y protección social. A continuación, se detallan los aspectos clave que los interesados deben considerar para postular correctamente y cumplir con los requisitos establecidos en la convocatoria. Además, te contaremos otros aspectos que necesitas conocer para que dicha gestión sea realizada sin problemas y errores, lo que te permitirá agilizar la misma.

¿Buscas trabajo? INABIF lanza convocatoria con salarios que superan los S/ 8.000: mira AQUÍ cómo postular

El INABIF ha puesto en marcha un nuevo proceso de selección de personal bajo la modalidad CAS, con un total de 25 puestos disponibles distribuidos en diversas zonas del país. La institución requiere sumar a su equipo a profesionales, egresados técnicos y universitarios que puedan desempeñarse en áreas relacionadas con la intervención social, la educación, la salud, la psicología, la gestión administrativa y el asesoramiento jurídico.

Las vacantes contempladas dentro de este proceso de selección presentan salarios que oscilan entre los S/ 2.000 y los S/ 8.000 mensuales, variando de acuerdo con el cargo asignado y la formación profesional solicitada.

Asimismo, las posiciones se encuentran distribuidas en distintas zonas del país, abarcando regiones como Lima, Tumbes, La Libertad, Cajamarca, Puno, Huánuco, Ayacucho, Tacna, Junín, Ucayali, Madre de Dios e Ica, lo que amplía el alcance de la convocatoria a nivel nacional.

El proceso de selección fue difundido el 6 de mayo de 2026 y permanecerá habilitado hasta el 15 del mismo mes. En ese periodo, los postulantes aún cuentan con margen de tiempo para revisar las condiciones exigidas, reunir la documentación solicitada y culminar su inscripción dentro de la convocatoria.

Estas vacantes se ofrecen en mayo

Vacantes para educador de calle:

Tumbes : 1 vacante

: 1 vacante La Libertad : 2 vacantes

: 2 vacantes Lima : 3 vacantes

: 3 vacantes Cajamarca : 1 vacante

: 1 vacante Puno: 1 vacante

Qué carreras se necesita para educador de calle

Educación

Derecho

Psicología

Trabajo Social

Ciencias de la Comunicación

Ciencias Sociales o afines

Vacantes disponibles para Personal de Atención Permanente

Ica : 1 plaza

: 1 plaza Huánuco : 1 plaza

: 1 plaza La Libertad : 2 plazas

: 2 plazas Tacna : 2 plazas

: 2 plazas Ayacucho : 1 plaza

: 1 plaza Madre de Dios : 1 plaza

: 1 plaza Tumbes: 1 plaza

¿Quiénes pueden postular al puesto de Personal de Atención Permanente?

Educación

Enfermería

Psicología

Ciencias Humanas

Ciencias Sociales

Ciencias de la Salud o carreras afines

Por Redacción EC14/10/2024, 02:57 p.m.

Si eres uno de los peruanos que se encuentra buscando trabajo, debes saber que el Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif) ha lanzado una convocatoria de empleo, sujeta al régimen del Contrato Administrativo de Servicios (CAS), con puestos que tienen salarios que llegan hasta los 8 000 soles. A continuación, te vamos a contar todos los detalles que debes saber para poder postularte cumpliendo con todos los requisitos.

Qué carreras solicita Inabif

Administración

Ciencias de la comunicación

Ciencias políticas

Ciencias sociales

Derecho

Educación

Psicología

Salud

Qué puestos hay disponibles en Inabif

Especialista Jurídico/a

N.º de vacantes: 1

Requisitos: Título universitario en Derecho y Ciencias Políticas con colegiatura y habilitación vigentes.

Tipo de contrato: CAS

Remuneración: S/ 8.000

Lugar de trabajo: Lima

Fecha límite: 25 de octubre de 2024

Educador/a de Calle

N.º de vacantes: 1

Requisitos: Egresado/a universitario/a, bachiller o título universitario en las carreras de Educación, Derecho, Psicología, Trabajo Social, Ciencias Sociales, Ciencias de la Comunicación o afines.

Tipo de contrato: CAS

Remuneración: S/ 2.500

Lugar de trabajo: Lambayeque

Fecha límite: 25 de octubre de 2024

Psicóloga/o

N.º de vacantes: 1

Requisitos: Título universitario en Psicología con colegiatura y habilitación vigentes.

Tipo de contrato: CAS

Remuneración: S/ 3.500

Lugar de trabajo: Ucayali

Fecha límite: 25 de octubre de 2024

Trabajador/a Social

N.º de vacantes: 1

Requisitos: Título universitario en Trabajo Social con colegiatura y habilitación vigentes.

Tipo de contrato: CAS

Remuneración: S/ 3.500

Lugar de trabajo: Ucayali

Fecha límite: 25 de octubre de 2024

Personal de Atención Permanente

N.º de vacantes: 2

Requisitos: Egresado/a técnico/a básico/a, egresado/a técnico/a superior, egresado/a universitario/a, título técnico/a superior o bachiller, título universitario en Educación, Psicología o Salud.

Tipo de contrato: CAS

Remuneración: S/ 2.000

Lugar de trabajo: Lima

Fecha límite: 25 de octubre de 2024

Conductor/a de Vehículos

N.º de vacantes: 1

Requisitos: Estudios secundarios completos o técnica básica incompleta o técnica superior incompleta en carreras de Administración o afines. Licencia de Conducir - Categoría A II.

Tipo de contrato: CAS

Remuneración: S/ 1.800

Lugar de trabajo: Lima

Fecha límite: 25 de octubre de 2024¿

¿Cuándo es la fecha límite para postular a la convocatoria laboral de Inabif?

El viernes 25 de octubre es la fecha límite para que puedas enviar los documentos exigidos a la página oficial de Inabif. Cabe destacar que, en prima instancia, deberás crearte un usuario.

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De qué se trata el régimen CAS

El Contrato Administrativo de Servicios (CAS) es un tipo de contrato laboral especial dirigido para el sector público en Perú, determinado entre una persona natural y el Estado. Además, no sigue las normativas de la carrera pública ni las del sector privado, sino que se rige por el Decreto Legislativo 1057, su reglamento y la Ley 29849. Este contrato fue establecido el 29 de junio de 2008. Aquí, algunas características de este régimen:

Procedimiento Disciplinario: Para sancionar a un servidor público bajo el régimen CAS, se aplica el procedimiento administrativo disciplinario establecido en la Ley de Servicio Civil. Este proceso incluye una fase instructiva y una fase sancionadora.

Contrato y Condiciones: El contrato CAS establece condiciones esenciales como la remuneración, el plazo y el lugar de prestación de servicios, así como las obligaciones de los contratados.

Derechos Limitados: Los trabajadores bajo el régimen CAS tienen derechos limitados en comparación con los regímenes laborales del sector privado o el régimen 276. Esto incluye una menor estabilidad laboral y menos protección.

Eliminación Progresiva: La Ley 29849 establece la eliminación progresiva del régimen CAS, otorgando derechos laborales a los trabajadores bajo este régimen. Sin embargo, este proceso ha sido objeto de debate y críticas.