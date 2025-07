La búsqueda de empleo se intensifica anualmente en Perú a fin de generar ingresos que incluso pueden conseguirse siendo estudiante de universidad pública o privada. Es esto último lo que precisamente requiere la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) mediante convocatoria laboral donde solicita como requisitos que los postulantes estén cursando materias en 10 carreras diferentes, y tengan ciertos conocimientos a fin de poder registrarse correctamente.

El 1 de julio, el organismo electoral constitucional autónomo del país hizo público el lanzamiento de hasta 7 concursos a partir de los cuales busca incorporar practicantes preprofesionales a gerencias y subgerencias cuyas condiciones establecen el cumplimiento de importantes funciones como curso de extensión.

Al respecto, la información precisada por la ONPE mediante plataforma oficial, hace hincapié en la necesidad de contar con los servicios de estudiantes que pertenezcan a universidades estatales o privadas del Perú, y figuren licenciadas por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) ofreciendo las siguientes 10 carreras:

Administración

Archivística y gestión documental

Bibliotecología

Ciencias de la computación

Derecho

Economía

Historia

Ingeniería de sistemas

Ingeniería de software

Ingeniería informática

Como parte de los requerimientos establecidos a través de convocatorias laborales lanzadas por la ONPE desde el 1 de julio 2025, también se determina que aparte de las carreras, el postulante no debe “contar con sentencia condenatoria consentida y/o ejecutoriada por delito doloso”, ni tampoco haber pertenecido en los últimos 4 años a una organización política, entre otras condiciones remarcadas a continuación junto a perfil y otros detalles propios del concurso.

DOS DE LAS PRÁCTICAS PREPROFESIONALES QUE PODRÍAS REALIZAR EN LA ONPE

PROCESO N° 006

- Requerimiento de la Gerencia de Informática y Tecnología Electoral / Subgerencia de Sistemas de Información

- Otros requisitos:

No contar con inhabilitación vigente en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles - RNSSC / No estar inscrito en el Registro de Deudores Judiciales Morosos - REDJUM / No encontrarse inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM / No encontrarse incurso en alguno de los impedimentos dispuestos por el ordenamiento jurídico para los servidores públicos

Funciones:

- Participar en la codificación y desarrollo de nuevas aplicaciones o mejora de las ya existentes bajo la supervisión de un mentor.

- Desarrollar y mejorar los algoritmos utilizados en la manipulación y análisis de grandes volúmenes de datos.

- Redactar manuales de usuario y documentos de especificaciones técnicas.

- Participar en proyectos de investigación y desarrollo que busquen innovar o mejorar tecnologías existentes.

- Apoyar en otras funciones que designe el responsable de la unidad organizacional de acuerdo a formación profesional.

La ONPE requiere de estudiantes que puedan realizar prácticas preprofesionales en sede central a partir de julio 2025. (Fuente: El Peruano)

PROCESO N° 007

- Requerimiento de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto / Subgerencia de Modernización

- Otros requisitos:

No contar con inhabilitación vigente en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles - RNSSC / No estar inscrito en el Registro de Deudores Judiciales Morosos - REDJUM / No encontrarse inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM / No encontrarse incurso en alguno de los impedimentos dispuestos por el ordenamiento jurídico para los servidores públicos

Funciones:

- Apoyar en la recopilación y sistematización de información institucional relevante para los procesos de planificación estratégica, modernización de la gestión y mejora continua.

- Colaborar en el seguimiento de la implementación de iniciativas de mejora de procesos y simplificación administrativa, de acuerdo con los lineamientos de Modernización.

- Brindar soporte en la actualización de matrices de seguimiento de planes y proyectos institucionales, asegurando la trazabilidad y cumplimiento de metas establecidas.

- Apoyar en la elaboración de presentaciones, informes técnicos y reportes de avance, requeridos para los comités internos y reuniones de seguimiento de la modernización institucional.

- Investigar buenas prácticas de gestión pública, innovación y transformación digital, que sirvan como insumos para propuestas de mejora en la gestión institucional de la ONPE.

Cabe resaltar con respecto a las condiciones esenciales de convenio, que la remuneración mensual ascendente a los S/1,130 es la misma ofrecida para las 7 prácticas preprofesionales, la duración de 5 meses tras proceso de postulación, y el lugar de prestación del servicio la sede central de la ONPE ubicada en Jr. Washington 1894 - Cercado de Lima.

Entre el 14 y 15 de julio se estarán cerrando convocatorias lanzadas a inicios de mes, siendo los días mencionados aquellos que según proceso revisado mediante ingreso a link compartido líneas arriba, representan las jornadas de 9 a.m. a 4 de la tarde en las cuales debes inscribirte de manera digital.