Por Redacción EC

En la actualidad, muchos jóvenes universitarios buscan en el país una oportunidad laboral que les ofrezca un buen ambiente de trabajo, la posibilidad de seguir una línea de carrera y, sobre todo, una remuneración adecuada que les permita salir adelante. De hecho, estos ingresos les permiten cubrir gastos esenciales como, por ejemplo, la canasta básica familiar, medicamentos, el alquiler de vivienda y otras necesidades indispensables. Por ello, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció que puso a disposición de la ciudadanía una nueva convocatoria de trabajo a nivel nacional bajo el régimen CAS y contratos por locación de servicios. Esta oferta laboral contará con un número limitado de vacantes y ofrecerá sueldos atractivos para profesionales con formación técnica y universitaria. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.