En la actualidad, muchos jóvenes universitarios buscan en el país una oportunidad laboral que les ofrezca un buen ambiente de trabajo, la posibilidad de seguir una línea de carrera y, sobre todo, una remuneración adecuada que les permita salir adelante. De hecho, estos ingresos les permiten cubrir gastos esenciales como, por ejemplo, la canasta básica familiar, medicamentos, el alquiler de vivienda y otras necesidades indispensables. Por ello, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció que puso a disposición de la ciudadanía una nueva convocatoria de trabajo a nivel nacional bajo el régimen CAS y contratos por locación de servicios. Esta oferta laboral contará con un número limitado de vacantes y ofrecerá sueldos atractivos para profesionales con formación técnica y universitaria. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ PUESTOS DE TRABAJO OFRECE LA ONPE EN ESTAS ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2026?

A través de sus plataformas oficiales, la Oficina Nacional de Procesos Electorales informó que abrió una nueva convocatoria de trabajo dirigido exclusivamente para profesionales universitarios, bachilleres y técnicos para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. En el caso del contrato bajo locación de servicios, la ONPE busca, por ahora, contratar personal para el cargo de Supervisor Electoral - Actualización de base de datos, una función fundamental dentro de la organización del proceso electoral a nivel nacional. Por ello, para esta oportunidad, habilitaron 125 vacantes para profesionales con título profesional técnico o bachiller universitario, quienes deberán presentar su documentación actualizada en formato.PDF hasta el sábado 18 de julio. Asimismo, en cuanto a contrato con el régimen CAS, la entidad pública habilito tres plazas para ciertas zonas del país que te lo presentamos a continuación:

Gestor de la Oficina Regional de Coordinación (LINK)

Lugar: Iquitos

Sueldo: S/6 000

Vacantes: 1

Fecha: Postular hasta el 30 de julio de 2026

Formación académica: Universitarios o con título profesional en Derecho, Economía, Contabilidad, Administración o Ingeniería Industrial.

Asistente de la Oficina Regional de Coordinación (LINK)

Lugar: Iquitos

Sueldo: S/3 450

Vacantes: 1

Fecha: Postular el 31 de julio de 2026

Formación académica: Universitarios o con título profesional en Administración, Contabilidad, Economía, Educación, Derecho, Comunicaciones, Ingeniería Industrial o Ingeniería de Sistemas.

Asistente de la Oficina Regional de Coordinación (LINK)

Lugar: Huánuco

Sueldo: S/3 450

Vacantes: 1

Fecha: Postular el 31 de julio de 2026

Formación académica: Universitarios o con título profesional en Derecho, Economía, Contabilidad, Administración, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas o Informática.

¿CÓMO OBTENER EL CERTIFICADO ÚNICO LABORAL DEL MTPE?

El Certificado Único Laboral, un documento digital emitido por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, permite visualizar la identidad, antecedentes policiales, penales y judiciales, trayectoria educativa y experiencia laboral formal de una persona mayor de 18 años, con el objetivo de acceder a una postulación de trabajo. Esta certificación reemplaza a Certijoven y Certiadulto, por lo que cualquier ciudadano peruano puede obtenerla de forma totalmente gratuita y con una vigencia de tres meses. De esta manera, te presentamos el paso a paso para conseguir el CUL de manera sencilla y rápida: