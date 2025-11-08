En la actualidad, son muchos los jóvenes que han terminado los niveles de educación básica en nuestro país, y otros son universitarios que buscan una oportunidad de trabajo que les permita salir adelante. Entre los aspectos que más se valoran al buscar un empleo destacan un buen ambiente laboral, la posibilidad de seguir una línea de carrera y, sobre todo, una remuneración adecuada. En ese sentido, la Superintendencia Nacional de Migraciones anunció una buena noticia para miles de peruanos: una convocatoria de trabajo bajo la modalidad de contrato CAS. Son cerca de 20 vacantes disponibles en varias regiones del país que están dirigidos a egresados, técnicos, bachilleres y profesionales titulados. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.
¿ÇUÁLES SON LOS PUESTOS DE TRABAJO DISPONIBLES EN MIGRACIONES?
A través de sus plataformas oficiales, la Superintendencia Nacional de Migraciones lanzó una nueva convocatoria de trabajo en diferentes regiones del país, como en Lima, Callao, Cusco, La Libertad, Ucayali y Madre de Dios. En esta oportunidad, se ofrecen más de 20 plazas bajo la modalidad de contrato CAS destinados exclusivamente para egresados técnicos, bachilleres y titulados universitarios, quienes deberán revisar las bases de cada vacante. Entre los cargos que destacan son asistentes administrativos, analistas, evaluadores, inspectores y especialistas en áreas legales, tecnológicas y de gestión pública. A continuación, estos son los puestos, sueldos y requisitos:
Egresados técnicos
CAS n.º 411 – Asistente Administrativo(a), requiere egreso técnico en Administración, Contabilidad, Economía, Computación o Secretariado Ejecutivo, o egreso universitario.
- Sede: Ucayali
- Cierre de postulación: 12 de noviembre de 2025
- Sueldo: S/ 3 264
CAS n.º 405 – Asistente Administrativo II, se solicita egresado técnico en Computación e Informática, Contabilidad, Administración, Turismo o Ciencias de la Comunicación.
- Sede: Madre de Dios
- Cierre de postulación: 12 de noviembre de 2025
- Sueldo: S/ 4 264
CAS n.º 416 – Orientador(a) de Atención al Usuario, dirigido a egresados técnicos en Secretariado Ejecutivo, Administración, Turismo, Hotelería o Computación.
- Sede: Callao
- Cierre de postulación: 17 de noviembre de 2025.
- Sueldo: S/ 2 264
Bachilleres universitarios
CAS n.º 409 y n.º 404 – Evaluador(a), ambos puestos requieren bachiller en Derecho o Ciencias Políticas.
- Sedes: Lima y La Libertad
- Cierre de postulación: 12 de noviembre de 2025
- Sueldo: S/ 3 264
CAS n.º 408 – Analista en Monitoreo de Operaciones Migratorias, requiere bachiller en Administración, Economía, Ingeniería de Sistemas o Ingeniería Industrial.
- Sede: Lima
- Cierre de postulación: 12 de noviembre de 2025
- Sueldo: S/ 6 264
CAS n.º 415 – Analista en Cooperación Técnica, dirigido a bachilleres en Administración, Economía o Contabilidad.
- Sede: Lima
- Cierre de postulación: 17 de noviembre de 2025
- Sueldo: S/ 5 764
CAS n.º 417 – Analista en Gestión de Servicios TI, se solicita bachiller en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Software o Ingeniería Electrónica.
- Sede: Lima
- Cierre de postulación: 17 de noviembre de 2025
- Sueldo: S/ 5 264
CAS n.º 419 – Asistente Operativo de Verificación y Fiscalización Migratoria, requiere bachiller en Administración, Derecho, Economía, Ciencias Políticas o Contabilidad.
- Sede: Cusco
- Cierre de postulación: 17 de noviembre de 2025
- Sueldo: S/ 3 264
Titulados universitarios
CAS n.º 403 – Especialista de Servicios Generales, abierto a titulados en Administración, Ingeniería Industrial o Ingeniería Civil.
- Sede: Lima
- Cierre de postulación: 10 de noviembre de 2025
- Sueldo: S/ 8 264
CAS n.º 414 – Especialista en Gestión de Innovación de Procesos y Conocimiento, se solicita título en Economía, Administración, Sociología o Ingeniería Industrial.
- Sede: Lima
- Cierre de postulación: 17 de noviembre de 2025
- Sueldo: S/ 8 264
¿CÓMO POSTULAR A LA CONVOCATORIA DE TRABAJO DE MIGRACIONES?
Esta nueva convocatoria de trabajo de Migraciones Perú representa una gran oportunidad para miles de profesionales, quienes buscan una excelente oportunidad para salir adelante. Por ello, aquellos interesados en postular al organismo público deberán realizarlo de manera virtual a través de su plataforma oficial (LINK). Cabe resaltar que algunas convocatorias culminan el 17 de noviembre, por lo que los postulantes deberán presentar su hoja de vida, declaraciones juradas, copias de títulos o constancias de egreso, y esperar los resultados de la evaluación curricular conforme al cronograma establecido.