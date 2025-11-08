En la actualidad, son muchos los jóvenes que han terminado los niveles de educación básica en nuestro país, y otros son universitarios que buscan una oportunidad de trabajo que les permita salir adelante. Entre los aspectos que más se valoran al buscar un empleo destacan un buen ambiente laboral, la posibilidad de seguir una línea de carrera y, sobre todo, una remuneración adecuada. En ese sentido, la Superintendencia Nacional de Migraciones anunció una buena noticia para miles de peruanos: una convocatoria de trabajo bajo la modalidad de contrato CAS. Son cerca de 20 vacantes disponibles en varias regiones del país que están dirigidos a egresados, técnicos, bachilleres y profesionales titulados. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿ÇUÁLES SON LOS PUESTOS DE TRABAJO DISPONIBLES EN MIGRACIONES?

A través de sus plataformas oficiales, la Superintendencia Nacional de Migraciones lanzó una nueva convocatoria de trabajo en diferentes regiones del país, como en Lima, Callao, Cusco, La Libertad, Ucayali y Madre de Dios. En esta oportunidad, se ofrecen más de 20 plazas bajo la modalidad de contrato CAS destinados exclusivamente para egresados técnicos, bachilleres y titulados universitarios, quienes deberán revisar las bases de cada vacante. Entre los cargos que destacan son asistentes administrativos, analistas, evaluadores, inspectores y especialistas en áreas legales, tecnológicas y de gestión pública. A continuación, estos son los puestos, sueldos y requisitos:

Egresados técnicos

CAS n.º 411 – Asistente Administrativo(a), requiere egreso técnico en Administración, Contabilidad, Economía, Computación o Secretariado Ejecutivo, o egreso universitario.

Sede: Ucayali

Cierre de postulación: 12 de noviembre de 2025

Sueldo: S/ 3 264

CAS n.º 405 – Asistente Administrativo II, se solicita egresado técnico en Computación e Informática, Contabilidad, Administración, Turismo o Ciencias de la Comunicación.

Sede: Madre de Dios

Cierre de postulación: 12 de noviembre de 2025

Sueldo: S/ 4 264

CAS n.º 416 – Orientador(a) de Atención al Usuario, dirigido a egresados técnicos en Secretariado Ejecutivo, Administración, Turismo, Hotelería o Computación.

Sede: Callao

Cierre de postulación: 17 de noviembre de 2025.

Sueldo: S/ 2 264

Bachilleres universitarios

CAS n.º 409 y n.º 404 – Evaluador(a), ambos puestos requieren bachiller en Derecho o Ciencias Políticas.

Sedes: Lima y La Libertad

Cierre de postulación: 12 de noviembre de 2025

Sueldo: S/ 3 264

CAS n.º 408 – Analista en Monitoreo de Operaciones Migratorias, requiere bachiller en Administración, Economía, Ingeniería de Sistemas o Ingeniería Industrial.

Sede: Lima

Cierre de postulación: 12 de noviembre de 2025

Sueldo: S/ 6 264

CAS n.º 415 – Analista en Cooperación Técnica, dirigido a bachilleres en Administración, Economía o Contabilidad.

Sede: Lima

Cierre de postulación: 17 de noviembre de 2025

Sueldo: S/ 5 764

CAS n.º 417 – Analista en Gestión de Servicios TI, se solicita bachiller en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Software o Ingeniería Electrónica.

Sede: Lima

Cierre de postulación: 17 de noviembre de 2025

Sueldo: S/ 5 264

CAS n.º 419 – Asistente Operativo de Verificación y Fiscalización Migratoria, requiere bachiller en Administración, Derecho, Economía, Ciencias Políticas o Contabilidad.

Sede: Cusco

Cierre de postulación: 17 de noviembre de 2025

Sueldo: S/ 3 264

Titulados universitarios

CAS n.º 403 – Especialista de Servicios Generales, abierto a titulados en Administración, Ingeniería Industrial o Ingeniería Civil.

Sede: Lima

Cierre de postulación: 10 de noviembre de 2025

Sueldo: S/ 8 264

CAS n.º 414 – Especialista en Gestión de Innovación de Procesos y Conocimiento, se solicita título en Economía, Administración, Sociología o Ingeniería Industrial.

Sede: Lima

Cierre de postulación: 17 de noviembre de 2025

Sueldo: S/ 8 264

¿CÓMO POSTULAR A LA CONVOCATORIA DE TRABAJO DE MIGRACIONES?

Esta nueva convocatoria de trabajo de Migraciones Perú representa una gran oportunidad para miles de profesionales, quienes buscan una excelente oportunidad para salir adelante. Por ello, aquellos interesados en postular al organismo público deberán realizarlo de manera virtual a través de su plataforma oficial (LINK). Cabe resaltar que algunas convocatorias culminan el 17 de noviembre, por lo que los postulantes deberán presentar su hoja de vida, declaraciones juradas, copias de títulos o constancias de egreso, y esperar los resultados de la evaluación curricular conforme al cronograma establecido.