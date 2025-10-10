El sector de cuidado infantil y asistencia personal en Estados Unidos atraviesa un momento de crecimiento sostenido, reflejado en un aumento significativo de los salarios para niñeras y cuidadores en este tipo de trabajo. Este repunte responde directamente a la creciente demanda de servicios personalizados de atención, tanto en entornos familiares como profesionales.

A continuación, se presenta un panorama actualizado sobre las remuneraciones en distintas ciudades y regiones del país, destacando las zonas con mejores oportunidades económicas para quienes ejercen este oficio.

¡No lo vas a creer! Este es el salario de una niñera en Estados Unidos

De acuerdo con datos de ZipRecruiter, una niñera privada en la ciudad de Nueva York percibe, en promedio, 25,79 dólares por hora. No obstante, el rango salarial es amplio: mientras algunas profesionales pueden ganar hasta 39,97 dólares por hora, otras reciben sueldos que rondan los 12,62 dólares.

Estas diferencias evidencian cómo factores como la experiencia, el nivel de especialización y la zona geográfica influyen directamente en la remuneración dentro del sector del cuidado infantil.

De acuerdo con datos de ZipRecruiter, una niñera privada en la ciudad de Nueva York percibe, en promedio, 25,79 dólares por hora. (Foto: difusión)

Los estados con mejores remuneraciones en Estados Unidos para trabajar de niñera o cuidador

Un reciente informe publicado por Care.com identifica las regiones de Estados Unidos donde las niñeras reciben las remuneraciones más elevadas este 2025. El análisis toma en cuenta promedios por hora, permitiendo observar claras diferencias según el estado.

• California: $4,243.20

• Nueva York: $3,908.67

• Massachusetts: $3,948.53

• Nueva Jersey: $3,766.53

• Maryland: $3,560.27

• Illinois: $3,523.87

• Arizona: $3,430.27

• Florida: $3,386.93

• Pensilvania: $3,347.07

• Texas: $3,272.53

• Georgia: $3,265.60

• Carolina del Norte: $3,016.00

• Kentucky: $2,955.33

• Luisiana: $2,955.33

• Wyoming: $2,901.60

Ciudades de New York con mejores salarios para niñeras

Según datos de ZipRecruiter, existen varias ciudades dentro del estado de Nueva York donde las niñeras perciben salarios ligeramente superiores al promedio estatal, aunque las diferencias no superan el 4%.

Esta leve disparidad podría estar relacionada con factores como un costo de vida más accesible o la escasa proyección laboral en esas zonas, lo que influye en la estabilidad del mercado sin generar un aumento significativo en la competencia salarial.

1. Manhattan:$26.01 por hora / $4,509 al mes

2. Astoria:$25.87 por hora / $4,484 al mes

3. Tribeca:$25.82 por hora / $4,475 al mes

4. Westchester:$25.79 por hora / $4,469 al mes

5. Staten Island:$25.55 por hora / $4,428 al mes

6. Locust Valley:$25.31 por hora / $4,387 al mes

7. Scarsdale:$25.17 por hora / $4,362 al mes

8. Huntington Station:$25.04 por hora / $4,340 al mes

9. Brooklyn:$24.78 por hora / $4,296 al mes