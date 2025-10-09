Es bien sabido que el Ejército tiene como objetivo defender a la población que conforma una nación, preparándose arduamente para cumplir con dicha misión. Además, participa en el control del orden interno, las acciones de defensa civil, el desarrollo socioeconómico y la política exterior. En tanto, el Ejército del Perú anunció una buena noticia para miles de ciudadanos que se encuentran buscando empleo activamente: una convocatoria de trabajo con más de 200 vacantes. Estos puestos están dirigidos a personas con secundaria completa y otros niveles de formación profesional. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁLES SON LOS PUESTOS DE TRABAJO DISPONIBLES EN EL EJÉRCITO DEL PERÚ?

A través de sus plataformas oficiales, el Ejército del Perú lanzó una convocatoria laboral con 238 vacantes en Lima. Las vacantes están dirigidas exclusivamente a personas con educación secundaria completa, titulados técnicos, estudiantes y egresados universitarios, además de bachilleres y profesionales titulados. Entre los puestos que se solicitan están para asistentes, técnicos, personal de limpieza, ingenieros, contadores, sociólogos, traductores, entre otras especialidades, en más de 40 áreas distintas, con sueldos que van desde los S/ 2 775 hasta S/ 6 644. Aquí, algunos de los puestos disponibles:

Asistente de contabilidad

Vacantes: 2

Requisitos: Bachiller universitario en Contabilidad y Finanzas

Tipo de contrato: 276

Remuneración: S/ 3 116

Lugar de labores: Lima

Fecha límite: 21 de octubre de 2025

Asistente de ingeniería

Vacantes: 1

Requisitos: Bachiller universitario en Ingeniería Civil o afines

Tipo de contrato: 276

Remuneración: S/ 3 116

Lugar de labores: Lima

Fecha límite: 21 de octubre de 2025

Ingeniero

Vacantes: 1

Requisitos: Título profesional universitario en Ingeniería Civil, Arquitectura o afines

Tipo de contrato: 276

Remuneración: S/ 3 116

Lugar de labores: Lima

Fecha límite: 21 de octubre de 2025

Especialista administrativo

Vacantes: 2

Requisitos: Título profesional universitario en Administración o afines

Tipo de contrato: 276

Remuneración: S/ 3 116

Lugar de labores: Lima

Fecha límite: 21 de octubre de 2025

Auditor (a)

Vacantes: 1

Requisitos: Título profesional universitario en Contabilidad

Tipo de contrato: 276

Remuneración: S/ 3 116

Lugar de labores: Lima

Fecha límite: 21 de octubre de 2025

Contador (a)

Vacantes: 1

Requisitos: Bachiller universitario en Contabilidad

Tipo de contrato: 276

Remuneración: S/ 3 116

Lugar de labores: Lima

Fecha límite: 21 de octubre de 2025

Trabajador de servicios (limpieza de lunas)

Vacantes: 5

Requisitos: Secundaria completa

Tipo de contrato: 276

Remuneración: S/ 2 891

Lugar de labores: Lima

Fecha límite: 21 de octubre de 2025

¿CÓMO POSTULAR A LA CONVOCATORIA DE TRABAJO DEL EJÉRCITO DEL PERÚ?

Quienes cumplan con los requisitos y deseen postular a la nueva convocatoria del Ejército del Perú deben saber que estará disponible virtualmente para el envío de currículum vitae del jueves 9 al martes 21 de octubre mediante la plataforma oficial (LINK). En esta oportunidad, los contratos estarán sujetos al Decreto Legislativo n.° 276, norma que regula el régimen de la carrera administrativa en el sector público. Así, se les ofrece a los postulantes estabilidad laboral, beneficios sociales y posibilidad de desarrollarse profesionalmente.