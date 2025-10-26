La subsistencia de todo ser humano depende de la labor que realicemos de manera dependiente o independiente si fuera el caso, y a través de algún negocio, por ejemplo. En esta ocasión particular, vienen llamando la atención las oportunidades brindadas a población extranjera, y desde el país europeo de Alemania donde las empresas requieren personal que pueda trabajar de manera remota.

TRABAJA DE MANERA REMOTA GRACIAS A PLAZAS QUE BUSCAN SER CUBIERTAS POR EMPRESAS ALEMANAS

Anualmente, las oportunidades laborales se presentan como requerimientos realizados por parte de diversas empresas a nivel global, siendo hoy Alemania el país europeo cuya oferta laboral trasciende abriendo convocatorias para extranjeros de manera preferente.

Si te interesa trabajar desde casa, toma en consideración que encontrar empleo bajo la modalidad del home-office, hoy resulta sencillo aún estando ubicado en tu nación de origen, y a través de las siguientes plataformas con enlaces vinculados a territorio teutón:

LinkedIn Alemania

Make it in Germany

Honeypot

Ingresando a alguna de estas plataformas, quedarás a un paso de figurar seleccionado para laborar remotamente, y para empresas alemanas que requieren personal extranjero como uno de sus principales requisitos.

EL PAÍS EUROPEO QUE DESTACA POR TENER LA MAYOR OFERTA DE EMPLEO DEL CONTINENTE

A nivel regional, Europa representa una gran opción para mejor calidad de vida a través del empleo y la amplia oferta laboral ofrecida por país que además ocupa primeros puestos respecto al pago mensual otorgado a trabajadores tanto públicos como privados.

En ese sentido, Bélgica aparece situado entre los mejores e ideales territorios donde puedes llegar a ganar hasta 5 mil euros, y el salario medio se acerca a los 60,000 anuales, con opción de recibir además alojamiento gratuito.

De acuerdo a la información compartida por EURES, la red de empleo de la Unión Europea (UE), encontrar trabajo en dicho país de Europa Occidental, resultaría sencillo ya que figuran variados mecanismos para terminar laborando como asistente social, operarios de producción de alimentos, mecánicos, así como analistas de gestión y organización, entre otros vinculados a otros rubros.

A continuación, te compartimos el listado de empresas y/o plataformas donde puedes iniciar la búsqueda de empleo si planeas viajar a Bélgica o te encuentras allí con la intención de establecerte:

Servicios públicos de empleo

- Foro para Valonia

- El VDAB de Flandes

- Actiris para la Región de Bruselas-Capital

- El ADG para la comunidad de habla alemana

Otras organizaciones del mercado laboral

- Agencias de reclutamiento y selección

- Selor (Servicios de contratación del sector público)

- Empresas

- Agencias de trabajo temporal

Asimismo, los medios de prensa juegan un papel crucial en la difusión de empleos, ya que “los fines de semana, algunos periódicos aún publican una sección sobre puestos vacantes”, revela EURES, resaltando además que el “mercado laboral belga está repleto de oportunidades interesantes para trabajadores cualificados y profesionales de la ingeniería” en busca de oportunidades en sectores industriales y construcción también.

Cabe destacar, que más allá de la amplia oferta laboral, el postulante debe tener en cuenta los requisitos solicitados por las instituciones públicas o empresas privadas, quienes como condición piden que al menos domines uno de los siguientes idiomas: neerlandés, francés, o alemán.

SI ERES EXTRANJERO, ESTE PAÍS EUROPEO TE BRINDA OPORTUNIDADES LABORALES DURANTE TEMPORADA DE INVIERNO

A nivel global, Europa alberga más de 40 países e incluso estados independientes y hasta principados donde la oferta laboral promovida le permite a ciudadanos latinoamericanos, por ejemplo, la posibilidad de ganar muy buenos salarios en euros, y mejorar calidad de vida mientras el frío impacta de manera más notoria.

Es así como la temporada de invierno en Andorra, llama la atención de turistas y extranjeros en general, y anualmente, debido a la búsqueda del mejor talento por parte de empresas cuyas convocatorias tienen que ver con la práctica del esquí y los siguientes puestos:

Instructores

Cajeros para supermercados, tiendas y restaurantes

Cocineros

Personal hotelero

Animadores infantiles

Debido a sus paisajes, tranquilidad y el amplio espectro de actividades que ofrece, Andorra es un micro estado europeo ubicado entre España y Francia, que representa atracción para millones de visitantes que llegan al país, y no solo disfrutan de destinos turísticos, sino también pueden aprovechar la oportunidad de laborar realizando funciones operativas tras presentación de documentación requerida.

Con respecto a la autorización de inmigración temporal para la temporada de invierno dirigida a personas extracomunitarias, el gobierno andorrano revela que toda persona recién llegada al país que cumpla con los siguientes requisitos puede solicitar determinado permiso:

Acogerse a la cuota reglamentariamente establecida .

. Disponer de un contrato de trabajo determinado con una empresa legalmente constituida en el país .

. Acreditar alojamiento en el Principado de Andorra.

Una vez consideradas estas condiciones, toma en cuenta que tu empleador debe tramitar previo a tu llegada a Andorra, un permiso de trabajo o también llamada Tarjeta Verde que puede durar toda la temporada de invierno (4 meses aproximados), y así viajar con toda seguridad a fin de trabajar luego sin inconvenientes.