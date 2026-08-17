Un ciclo de evaluación puede estar bien planteado en tiempos y objetivos, pero si la conversación final es torpe, el daño en la motivación llega igual. (Foto referencial: Freepik)
Un ciclo de evaluación puede estar bien planteado en tiempos y objetivos, pero si la conversación final es torpe, el daño en la motivación llega igual. (Foto referencial: Freepik)
Por Redacción EC

Durante años, la evaluación de desempeño se resolvió en un solo momento: una reunión, un formulario y una nota que definía el aumento del año siguiente. Ese modelo empieza a mostrar límites. La presión de una fuerza laboral más joven, la llegada de nuevas herramientas de inteligencia artificial y la evidencia de que un feedback mal comunicado puede dañar más de lo que corrige están llevando a las empresas a repensar cómo miden y, sobre todo, cómo conversan el desempeño de sus equipos.

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