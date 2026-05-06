¡Gana hasta S/3000! ONPE abre miles de puestos para la Segunda Vuelta 2026: mira AQUÍ todo lo que debes saber

En el contexto de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2026, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha puesto en marcha una convocatoria laboral de gran alcance que busca incorporar a miles de ciudadanos en todo el país. La iniciativa contempla más de 2 mil puestos disponibles y está orientada tanto a estudiantes como a profesionales interesados en formar parte del desarrollo del proceso electoral. El llamado destaca no solo por su cobertura a nivel nacional, sino también por las facilidades de acceso para los postulantes y una retribución económica que resulta competitiva frente a otras opciones de empleo temporal, en un escenario donde la demanda laboral sigue siendo elevada. A continuación, te contamos todos los detalles que debes conocer sobre esta situación, con el fin de que puedas postular de manera correcta y sin contratiempos.

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La convocatoria se perfila como una alternativa atractiva para quienes buscan ingresos temporales con buena remuneración. En esta etapa, la Oficina Nacional de Procesos Electorales necesita ocupar 2,236 posiciones bajo la modalidad de locación de servicios, una cifra que refleja la magnitud del operativo electoral en marcha.

El proceso de inscripción ya está en curso desde el 5 de mayo de 2026 y no tiene una fecha de cierre fija, ya que se mantendrá activo hasta completar el total de vacantes. Por ello, quienes estén interesados deberán actuar con rapidez para no quedar fuera de esta oportunidad laboral.

¿Qué se sabe sobre las vacantes?

Dentro de esta convocatoria, la Oficina Nacional de Procesos Electorales ha centrado su búsqueda en el cargo de Coordinador Distrital Convencional, posición para la cual se han habilitado 2,236 plazas a nivel nacional. Este perfil resulta estratégico, ya que será el encargado de articular y supervisar la ejecución del proceso electoral en cada distrito, garantizando que las actividades se desarrollen conforme a lo planificado.

¿Cuáles son los requisitos?

Estudios universitarios desde el quinto ciclo o egresados técnicos

Experiencia general mínima de 1 año en el sector público o privado

Disponibilidad para viajar al interior del país

¿Cuáles son las condiciones laborales?

Remuneración: S/ 3000 mensuales (proporcional al servicio prestado)

S/ 3000 mensuales (proporcional al servicio prestado) Tipo de contrato: Locación de servicios

Locación de servicios Periodo: Del 8 de mayo al 13 de junio de 2026

Del 8 de mayo al 13 de junio de 2026 Carreras: Todas las especialidades pueden postular

¿Cómo postular?

Para participar en la convocatoria de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, los interesados deben completar un proceso virtual que inicia con el registro en la plataforma oficial. Tras crear una cuenta y aceptar las condiciones del sistema, el postulante deberá ingresar su información personal, incluyendo la copia del DNI, y validar sus datos a través del correo electrónico.

Una vez dentro del sistema, el siguiente paso es desarrollar el perfil profesional en la sección de currículum, adjuntando la experiencia laboral, formación académica y documentos de respaldo. En algunos casos también será necesario presentar una declaración jurada. Finalmente, el usuario deberá elegir el proceso electoral correspondiente, seleccionar el puesto disponible y confirmar su postulación a través de la opción habilitada en la plataforma.