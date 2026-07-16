Expertos destacan factores que toda empresa debería evaluar cuando enfrenta una salida de personal, más allá del gasto evidente de reclutamiento y capacitación. (Foto: Andina)
Expertos destacan factores que toda empresa debería evaluar cuando enfrenta una salida de personal, más allá del gasto evidente de reclutamiento y capacitación. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La renuncia de un colaborador suele analizarse desde una única cifra: el costo de contratar a su reemplazo. Sin embargo, esa mirada es incompleta pues el verdadero impacto de la rotación se mide en variables mucho más difíciles de cuantificar, pero con un peso mayor sobre los resultados del negocio.

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