El Estado peruano a través de sus diversos organismos técnicos adscritos tales como la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), hoy ofrece la oportunidad de acceder a muy bien remunerados puestos de trabajo, y ahora buscando incorporar a 140 practicantes para sedes de Lima y Callao. Al respecto, resulta importante destacar que dicha entidad de Gobierno hace público el inicio de proceso de selección a partir del cual pretende reclutar a los mejores talentos de ambas zonas capitalinas, y hasta esta fecha de 2026 habilitar las inscripciones virtuales.

ESTOS SON LOS PROCESOS DE SELECCIÓN QUE ACTIVA LA SUNAT PARA RECLUTAR 140 PRACTICANTES EN LIMA Y CALLAO

A nivel nacional, son millones los jóvenes que anualmente buscan la posibilidad de conseguir empleo acorde a capacidades obtenidas en una universidad pública o privada, siendo la SUNAT hoy aquella entidad de Gobierno que requiere de sus servicios otorgando prácticas profesionales y preprofesionales desde febrero 2026.

Los nuevos procesos de selección lanzados por parte del organismo técnico adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), revelan que 140 jóvenes estudiantes y egresados de Lima y Callao, y a través de la postulación online, tienen la gran chance de ocupar plazas puntuales, pero solamente si culminaron o vienen terminando de estudiar las siguientes carreras:

30 PRACTICANTES PROFESIONALES

- Economía, Administración pública, Comunicación, Comunicación para el desarrollo, Contabilidad, Derecho, Administración, Estadística, Ingeniería de computación y sistemas, Ingeniería de sistemas, Ingeniería industrial, Ingeniería química, Negocios internacionales

110 PRACTICANTES PREPROFESIONALES

- Administración, Administración pública, Arquitectura, Comunicación, Comunicación para el desarrollo, Contabilidad, Derecho, Economía, Estadística, Gestión de recursos humanos, Ingeniería civil, Ingeniería de Computación y Sistemas, Ingeniería de Sistemas e Ingeniería de Software

Según la información compartida de manera oficial, la SUNAT requiere jóvenes universitarios que puedan sustentar sus estudios, y justificarlos mediante documentación como constancia de egresado para prácticas profesionales, y carta de presentación para preprofesionales, y una vez todo adjuntado dirigirlos a entidad mediante inscripción virtual habilitada hasta fecha puntual de febrero 2026.

¿HASTA CUÁNDO Y CÓMO REALIZAR INSCRIPCIÓN VIRTUAL PARA POSTULAR A UNA DE LAS 140 PRÁCTICAS QUE HABILITA LA SUNAT?

A través de “Únete a la SUNAT”, cientos de estudiantes universitarios y egresados de instituciones de educación superior públicas y privadas, pueden postular en línea para iniciar prácticas profesionales y preprofesionales en sedes de Lima y Callao.

De acuerdo a lo precisado, el jueves 5 de febrero es la fecha límite para enviar la documentación requerida, y hasta cerca de la medianoche para luego esperar el día 11 como fecha programada en la cual se realizará la “publicación de resultados de la verificación de información declarada”.

Si figuras en lista, la SUNAT procederá a evaluar tus conocimientos, integridad, y constancias o cartas admitidas hasta completar entrevista final entre el 12 y 18 de marzo 2026, y terminar iniciando prácticas profesionales y preprofesionales el 1 de abril ganando entre 1.600 y 1.200 soles, respectivamente.