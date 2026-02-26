Optar por una carrera según su rentabilidad representa una decisión estratégica en el exigente mercado laboral actual. De acuerdo con los últimos informes del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), a través de su plataforma ‘Mi Carrera’, existe una especialidad que sobresale incluso frente a las ingenierías y diversas áreas de la salud, ofreciendo remuneraciones comparables a las de los médicos cirujanos.

Esta profesión no solo asegura estabilidad laboral, sino que proporciona ingresos superiores al promedio nacional tanto para recién egresados como para profesionales con experiencia consolidada. Para quienes buscan una opción educativa con alto retorno económico y perspectivas a largo plazo, es importante conocer cuál es la especialidad que actualmente ocupa el segundo puesto entre las mejor remuneradas del país.

¡Increíble pero cierto! No necesitas ser médico para ganar más de S/8.400: la carrera mejor pagada en Perú según MTPE

De acuerdo con el ranking oficial del MTPE, la Odontología se posiciona como la segunda carrera con mayores ingresos a nivel nacional. Esta disciplina se ha consolidado como una de las alternativas académicas más rentables, superando a ingenierías y carreras técnicas que históricamente lideraban los salarios. Las cifras oficiales indican que los cirujanos dentistas han encontrado un mercado laboral favorable en la economía actual.

En el caso de los profesionales mayores de 30 años, los ingresos resultan aún más atractivos. Aquellos con mayor experiencia pueden percibir sueldos que superan los S/ 8,400 mensuales, mientras que el promedio en este grupo etario se sitúa alrededor de los S/ 4,970. El nivel salarial final depende de factores como la especialización, la institución empleadora y los años de ejercicio profesional.

Estas son las expectativas salariales para los jóvenes odontólogos en Perú

La rentabilidad de la Odontología también se evidencia en los primeros años de vida laboral. En el Perú, los profesionales entre 18 y 29 años cuentan con un panorama económico favorable frente a otras carreras universitarias. Desde el inicio, esta especialidad ofrece una base salarial competitiva que facilita una rápida inserción laboral.

En cifras, los jóvenes odontólogos registran un ingreso promedio mensual de S/4,732. No obstante, la escala salarial varía según el sector y las oportunidades disponibles, con montos que oscilan entre S/1,200 y S/7,413, lo que confirma su alta empleabilidad temprana, según informa el diario La República.

Qué más debes saber sobre esta situación

Si bien la Odontología destaca en el segundo puesto, el informe del MTPE evidencia que otras profesiones también alcanzan ingresos elevados, sobre todo a partir de los 30 años. El mercado laboral peruano premia la especialización, la experiencia y las habilidades técnicas, factores que impulsan el crecimiento salarial con el paso del tiempo.

Dentro del listado de las carreras con mayores ingresos mensuales, resaltan las siguientes opciones:

Ingeniería de Sistemas y Cómputo: Los expertos en tecnología mayores de 30 años pueden registrar salarios que exceden los S/ 8,000.

Los expertos en tecnología mayores de 30 años pueden registrar salarios que exceden los S/ 8,000. Obstetricia: En el grupo de adultos, esta rama de la salud reporta entradas mensuales que pasan los S/ 5,300.

En el grupo de adultos, esta rama de la salud reporta entradas mensuales que pasan los S/ 5,300. Ingenierías Extractivas y de Redes: Tanto la Ingeniería Minera como la de Telecomunicaciones y la Geología presentan escalas de pago elevadas en la etapa de madurez profesional.

Tanto la Ingeniería Minera como la de Telecomunicaciones y la Geología presentan escalas de pago elevadas en la etapa de madurez profesional. Derecho y Economía: Ambas disciplinas muestran una progresión ascendente muy marcada conforme se acumula experiencia en el sector.