En la actualidad, vivir gratis en Islandia a cambio de trabajar unas cuantas horas es una oportunidad que puede representar un importante ahorro para muchos jóvenes, especialmente por el elevado costo de vida del país. Por ejemplo, en Reikiavik, un departamento de una habitación puede costar alrededor de 220 000 coronas islandesas al mes, equivalentes a unos 1 450 euros, mientras que una comida sencilla en un restaurante económico supera los 25 euros. En ese contexto, un programa de voluntariado anunció una buena noticia para muchas personas que planean permanecer durante una temporada en el país europeo: la posibilidad de trabajar en una casa de huéspedes. Esta labor no solo implica realizar distintas tareas, sino que también promete brindar una experiencia enriquecedora a los viajeros, quienes podrán conocer los asombrosos lugares que ofrece el país. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿DE QUÉ TRATA EL VOLUNTARIADO EN ISLANDIA QUE OFRECE ALOJAMIENTO GRATUITO?

Se trata de una casa de huéspedes en Islandia que, según la plataforma Worldpackers, busca voluntarios para realizar labores de mantenimiento y hospitalidad durante 32 horas semanales. Entre las tareas que deberán realizar estas personas con nivel de inglés intermedio incluyen limpieza, jardinería, reparaciones, preparación de camas y apoyo durante los turnos nocturnos, además de la gestión de reservas y pagos.

Así, en compensación por su trabajo, los colaboradores reciben alimentación diaria, lavandería gratuita, uso libre de la cocina, internet y alojamiento compartido durante su estadía. En ese sentido, para postular al programa, es indispensable registrarse en Worldpackers (LINK) y contar con una membresía verificada, cuyo costo ronda los 49 euros al año. Cabe recordar que, los gastos de vuelos, seguro de viaje, transporte interno y visado deberán ser asumidos por el voluntario, conforme comparte OkDiario.

¿CUÁLES SON LOS 10 PAÍSES MÁS SEGUROS PARA VIAJAR ESTE 2026?

El Institute for Economics & Peace (IEP), a través del Índice de Paz Global (IGP), reveló los 10 países más seguros del mundo, con Islandia a la cabeza del ranking una vez más, este informe se basó en factores como el nivel de seguridad y protección de la sociedad, la magnitud de los conflictos nacionales e internacionales en curso y el grado de militarización. Esto ha llevado a que este territorio no solo sea visitado por sus paisajes volcánicos, glaciares y cascadas, sino también por el nivel de protección y amparo que les brindan a los turistas. Sin embargo, la lista incluye a otras naciones de distintos continentes, lo cual resulta positivo, ya que refleja los esfuerzos de los gobiernos por mejorar estos indicadores. A continuación, te presentamos, compartido por la plataforma 20 minutos, el top 3:

Islandia: Este se mantiene como el país más seguro del mundo, según el IGP, posición que conserva desde 2008. Incluso, en el último año registró una mejora del 2 % en su nivel general de paz, pese a que uno de sus indicadores se deterioró debido al incremento del gasto militar.

Irlanda: La segunda posición se debe gracias a sus bajos niveles de criminalidad, la estabilidad política y la calidad de sus servicios públicos. El país cuenta con infraestructuras modernas y una red sanitaria confiable, factores que brindan tranquilidad tanto a los turistas urbanos como a quienes visitan zonas rurales.

Nueva Zelanda: Este país es considerado como el más pacífico de Oceanía, que registró una mejora del 3,1 % en su índice de paz durante el último año. No obstante, dos indicadores se deterioraron: las importaciones de armas y el gasto militar.