La bolsa laboral del Estado peruano hacia el 2026, continúa ofertando vacantes para cubrir plazas en organismos constitucionales autónomos como el Ministerio Público - Fiscalía de la Nación (MPFN). A través de sus convocatorias para la Contratación Administrativa de Servicios (CAS), ley de productividad y competitividad, entre otros regímenes, dicha institución defensora de la legalidad a nivel nacional, mantiene con vigencia la oportunidad de postular a diversos puestos de trabajo, y solicitados para tanto Lima como Junín, por ejemplo. Al respecto, te contamos en qué consisten los cargos ofertados por parte del MPFN, y desde el mes de marzo cómo puedes inscribirte para participar en cada proceso de selección.
El MPFN, mediante su plataforma de Proceso de Convocatoria de Personal, se encuentra requiriendo profesionales que puedan ser contratados bajo el régimen laboral CAS, y también Decreto Legislativo (D.L.) 728 a través de Concursos Públicos de Méritos.
Bajo las mencionadas 2 modalidades de empleo, Junín es el departamento donde figuran la mayor cantidad de plazas disponibles y habilitadas hasta los últimos días del mes de marzo, según lo precisa cada cronograma establecido para la publicación de convocatorias.
De acuerdo a información publicada en portal oficial del MPFN, la Convocatoria CAS N° 24 está vigente para encontrar al mejor talento que pueda desempeñarse como Asistente Administrativo, y función fiscal para ganar un sueldo que supera los 3 mil soles, mientras que mediante Concurso Público de Méritos (D.L. 728) se requiere cubrir hasta 2 plazas vacante por suplencia.
Resulta importante destacar, que de manera periódica dicha entidad de Gobierno, hace uso de sus plataformas digitales para publicar detalles entorno a procesos de selección a través de los cuales le ofrece importantes salarios a postulantes con secundaria completa, estudiantes universitarios, egresados y bachilleres.
Cada postulante, luego de revisar los formularios y formatos de las Convocatorias CAS y vinculadas a D.L. 728, debe tener en cuenta de manera primordial que necesita iniciar sesión o crear cuenta en CONVOCA - MPFN.
Luego de realizado ese proceso en línea, la plataforma principal mostrará todas las convocatorias en proceso, y a la vez permitirá dar inicio a la postulación deseada haciendo un clic en el ojo que figura como ícono, y posteriormente en la alternativa “Postular”.
El MPFN requerirá que sigas cada paso determinado hasta completar datos personales, formación académica, experiencia laboral, cursos de especialización, antecedentes y declaraciones básicas, entre otros.
Para las convocatorias vinculadas al D.L. 728, por ejemplo, las fechas únicas de postulación son los días 23, 27 y 31 de marzo, según corresponda a tu requerimiento, y entre las 8 a.m. y las 4 de la tarde.
Cabe resaltar, que un día después de cumplido el plazo, el MPFN publicará el listado de postulantes inscritos en su plataforma oficial, y luego deberán presentar su Expediente Personal documentado, y terminar dirigiéndolo a correo electrónico puntual con un plazo máximo de 12 horas.
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