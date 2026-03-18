La bolsa laboral del Estado peruano hacia el 2026, continúa ofertando vacantes para cubrir plazas en organismos constitucionales autónomos como el Ministerio Público - Fiscalía de la Nación (MPFN). A través de sus convocatorias para la Contratación Administrativa de Servicios (CAS), ley de productividad y competitividad, entre otros regímenes, dicha institución defensora de la legalidad a nivel nacional, mantiene con vigencia la oportunidad de postular a diversos puestos de trabajo, y solicitados para tanto Lima como Junín, por ejemplo. Al respecto, te contamos en qué consisten los cargos ofertados por parte del MPFN, y desde el mes de marzo cómo puedes inscribirte para participar en cada proceso de selección.

LAS 96 PLAZAS QUE EL MPFN REQUIERE CUBRIR DESDE MARZO 2026 OFRECIENDO SALARIOS SUPERIORES A LOS 4 MIL SOLES

El MPFN, mediante su plataforma de Proceso de Convocatoria de Personal, se encuentra requiriendo profesionales que puedan ser contratados bajo el régimen laboral CAS, y también Decreto Legislativo (D.L.) 728 a través de Concursos Públicos de Méritos.

Bajo las mencionadas 2 modalidades de empleo, Junín es el departamento donde figuran la mayor cantidad de plazas disponibles y habilitadas hasta los últimos días del mes de marzo, según lo precisa cada cronograma establecido para la publicación de convocatorias.

De acuerdo a información publicada en portal oficial del MPFN, la Convocatoria CAS N° 24 está vigente para encontrar al mejor talento que pueda desempeñarse como Asistente Administrativo, y función fiscal para ganar un sueldo que supera los 3 mil soles, mientras que mediante Concurso Público de Méritos (D.L. 728) se requiere cubrir hasta 2 plazas vacante por suplencia.

Resulta importante destacar, que de manera periódica dicha entidad de Gobierno, hace uso de sus plataformas digitales para publicar detalles entorno a procesos de selección a través de los cuales le ofrece importantes salarios a postulantes con secundaria completa, estudiantes universitarios, egresados y bachilleres.

¿CÓMO Y HASTA CUÁNDO PUEDO PARTICIPAR EN CONVOCATORIAS Y POSTULAR POR UNA PLAZA PARA TRABAJAR EN EL MPFN?

Cada postulante, luego de revisar los formularios y formatos de las Convocatorias CAS y vinculadas a D.L. 728, debe tener en cuenta de manera primordial que necesita iniciar sesión o crear cuenta en CONVOCA - MPFN.

Luego de realizado ese proceso en línea, la plataforma principal mostrará todas las convocatorias en proceso, y a la vez permitirá dar inicio a la postulación deseada haciendo un clic en el ojo que figura como ícono, y posteriormente en la alternativa “Postular”.

El MPFN requerirá que sigas cada paso determinado hasta completar datos personales, formación académica, experiencia laboral, cursos de especialización, antecedentes y declaraciones básicas, entre otros.

Para las convocatorias vinculadas al D.L. 728, por ejemplo, las fechas únicas de postulación son los días 23, 27 y 31 de marzo, según corresponda a tu requerimiento, y entre las 8 a.m. y las 4 de la tarde.

Cabe resaltar, que un día después de cumplido el plazo, el MPFN publicará el listado de postulantes inscritos en su plataforma oficial, y luego deberán presentar su Expediente Personal documentado, y terminar dirigiéndolo a correo electrónico puntual con un plazo máximo de 12 horas.