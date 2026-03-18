Por Redacción EC

La bolsa laboral del Estado peruano hacia el 2026, continúa ofertando vacantes para cubrir plazas en organismos constitucionales autónomos como el Ministerio Público - Fiscalía de la Nación (MPFN). A través de sus convocatorias para la Contratación Administrativa de Servicios (CAS), ley de productividad y competitividad, entre otros regímenes, dicha institución defensora de la legalidad a nivel nacional, mantiene con vigencia la oportunidad de postular a diversos puestos de trabajo, y solicitados para tanto Lima como Junín, por ejemplo. Al respecto, te contamos en qué consisten los cargos ofertados por parte del MPFN, y desde el mes de marzo cómo puedes inscribirte para participar en cada proceso de selección.

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