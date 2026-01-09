El interés por trabajar en importantes empresas o instituciones del país, hoy puede convertirse en la gran oportunidad que esperas gracias a anuncios de convocatorias laborales promovidas por parte de la Embajada de Japón en Perú, por ejemplo. Con respecto a proceso de selección puntual, la representación diplomática del país asiático hace público el lanzamiento de bases para postulación, y esos requisitos que podrían permitirte empezar a trabajar en sede principal de Jesús María.

ESTOS SON LOS PUESTOS LABORALES QUE REQUIERE CUBRIR LA EMBAJADA DE JAPÓN EN PERÚ

De manera periódica, las convocatorias laborales lanzadas por reconocidas instituciones del país, terminan generando un estímulo para miles de jóvenes profesionales, siendo ahora la Embajada de Japón en Perú aquella representación diplomática que hacia fines de diciembre 2025, hizo público el lanzamiento de proceso de reclutamiento puntual.

Según figura precisado mediante redes sociales, la búsqueda iniciada se centra en cubrir el puesto de “personal Local para el área de administración y contabilidad”, y “con certificación en contabilidad o con experiencia laboral en oficinas contables”.

En cuanto a requisitos se refiere, la Embajada de Japón en Perú solicita que los postulantes a dicha plaza habilitada desde fines de diciembre 2025, cuenten con dominio avanzado de tanto el idioma japonés como español (hablado y escrito), también certificar mediante CV experiencia laboral en finanzas u otras tareas administrativas, y asimismo manejar de manera básica Word, Excel y hasta PLAME.

Si te interesa ocupar el puesto contable, y empezar a laborar en dicha representación diplomática de Asia, arma tu hoja de vida incluyendo los siguientes datos:

Nombre completo

Dirección

Número de teléfono (número móvil)

Correo electrónico

Nacionalidad (si tienes más de una nacionalidad, indicar todas)

Formación académica

Experiencia laboral

Certificaciones (incluir las certificaciones en idiomas)

Motivo de postulación

¿HASTA CUÁNDO Y CÓMO POSTULAR PARA OBTENER PUESTO LABORAL EN LA EMBAJADA DE JAPÓN?

Nueva convocatoria laboral lanza la Embajada de Japón en Perú, y solo hasta el 31 de enero de 2026, tienes la chance de participar en ella enviando tu CV a admjapon@li.mofa.go.jp.

Como asunto coloca “CV para convocatoria de empleado ADM” una vez que tengas todo listo, y debiendo además adjuntar copia de Documento Nacional de Identidad (DNI) si eres peruano, o copia de permiso de residencia como ciudadano extranjero.

En relación a las funciones que desempeñará el profesional elegido por la Embajada de Japón en Perú, te contamos que básicamente debería encargarse de la administración de libros contables diaria y mensualmente, apoyar también en la elaboración de balances, atender visitantes, recepcionar llamadas telefónicas, entre otras competencias vinculadas a la compra de suministros, y la elaboración y archivo de documentos.