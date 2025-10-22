Culmina el 2025, y la continuidad de ofertas laborales publicadas por parte de entidades estatales, viene llamando la atención a través de convocatorias que requieren cubrir plazas para el cumplimiento de diversas funciones en área administrativa. Hoy la Fuerza Aérea del Perú (FAP) lanza concurso público de méritos bajo régimen que permitirá reclutar a personal con título profesional, pero también incluso secundaria completa, tal y como lo establecen las bases oficialmente.

VACANTES Y BASES DEL CONCURSO PARA PARTICIPAR EN CONVOCATORIA DE LA FAP

Las plazas de empleo destinadas a cubrir puestos laborales en entidades estatales, periódicamente se encuentran con disponibilidad y vigencia sobre territorio peruano, siendo el 2025 el año de nuevas oportunidades que puedes aprovechar postulando a convocatorias laborales de personal civil como la habilitada por parte de la FAP.

Hoy la institución dependiente del Ministerio de Defensa (MINDEF), se encuentra en la búsqueda de personal que pueda cubrir hasta 86 vacantes, y así llevar a cabo funciones administrativas si vives tanto en Lima como el Callao.

De acuerdo a las bases del Concurso Público de Méritos Nº002 bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 276 “Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público”, la Dirección General de Personal (DIGPE) de la FAP, solicita reclutar dicha cantidad de profesionales ofreciendo más de 6 mil soles como salario básico, y a partir del 7 de octubre brindando la chance de poder inscribirse presencialmente.

A continuación, te compartimos el listado de algunas de las 86 plazas vacantes requeridas por parte de la institución dependiente del MINDEF, y entre las cuales figuran los niveles técnicos también para los siguientes puestos:

Nivel Profesional

- Contador, Abogado, Especialista en Finanzas, Asesor

Nivel Técnico

- Administrativo, Electricista, Abogacía, Informática, Periodismo, Operador de vehículos motorizados

“Los postulantes deberán tener presente que el concurso público de méritos se realiza bajo los estándares de la Ley SERVIR N° 30057 y el cumplimiento del Decreto Legislativo N° 276, garantizando los principios de publicidad, transparencia, meritocracia e igualdad de oportunidades para el acceso“, remarca el DIGPE de la FAP entorno a una convocatoria laboral donde algunos de los requisitos asimismo hasta determinan que solo cumplas con acreditar secundaria completa de manera indispensable.

CARACTERÍSTICAS DE ALGUNAS DE LAS PLAZAS VACANTES QUE BUSCA CUBRIR LA FAP DESDE OCTUBRE 2025

Operador de vehículos motorizados (3 plazas)

- Funciones : Realizar la conducción de vehículos de tipo liviano y/o pesado para transporte de personal y/o carga en zonas urbanas y rurales / Apoyar en el traslado del personal de la Unidad para cumplir comisiones oficiales del servicio, por disposición del Comando / Realizar la verificación del buen estado de los vehículos, niveles de aceite, combustible, agua, presión de aire de las llantas, a fin de que el vehículo no presente ningún desperfecto durante una comisión del servicio

- Requisitos : Secundaria completa / Contar con licencia de conducir profesional de categoría AII-B / Contar con el historial de conducción sin ningún tipo de infracción / Contar con conocimientos básicos en mecánica

Todas las condiciones resultan indispensables para ser elegibles.

- Duración del contrato : Renovable del 1 al 31 de diciembre

- Salario : S/3,072.30

Técnico Administrativo (8 plazas)

- Funciones : Revisar y corregir la documentación oficial (oficios, mensajes, papeletas de trámite, informes, entre otros), que se remite a otras Unidades FAP en cumplimiento de las labores administrativas de la Unidad / Mantener actualizados los archivos de documentos, legajos del personal, casos de investigación o estudios de la Unidad / Formular los requerimientos de materiales para el desarrollo de las actividades administrativas de la Unidad

- Requisitos : Título Instituto Superior relacionado con la especialidad de Administración de Empresas expedido a Nombre de la Nación (03) años o Bachiller Universitario en Administración de Empresas (Indispensable) / Capacitación de nivel básico de Microsoft Office (Deseable) / Capacitación en RRHH en el sector público (Deseable)

- Duración del contrato : Renovable del 1 al 31 de diciembre

- Salario : S/3,072.30

Abogado (4 plazas)

- Funciones : Estudiar e informar sobre expedientes de carácter técnico-legal / Interpretar y emitir opinión legal en convenios, contratos y otros asuntos de índole legal / Absolver consultas legales especializadas en aspectos de su competencia / Formular proyectos de informes, contratos o convenios nacionales o internacionales en los que intervenga la institución

- Requisitos : Título profesional en Derecho (Indispensable) / Colegiatura y habilitación vigente (Indispensable) / Estudios de posgrado o especialización en alguna de las siguientes áreas (Deseable):

Derecho Administrativo y PAD

Contrataciones del Estado

Legislación Laboral

Derecho Procesal Civil

Derecho Constitucional

Derecho Humanitario y Derechos Humanos

- Duración del contrato : Renovable del 1 al 31 de diciembre

- Salario : S/3,159.30

HASTA CUÁNDO Y CÓMO PUEDO POSTULAR A LAS PLAZAS VACANTES QUE BUSCA CUBRIR LA FAP MEDIANTE EL DIGPE

Actualmente, el Estado peruano ofrece vacantes para la ocupación de importantes puestos laborales, siendo la FAP aquella entidad que desde inicios de octubre 2025 habilitó inscripciones con la finalidad de incorporar a los mejores talentos técnicos y profesionales.

Hasta el martes 21, las personas interesadas, y que cumplan con el perfil requerido, tuvieron la chance de dirigirse a la Av. 28 de Julio s/n - Jesús María, llevando consigo el expediente que agrupa toda la documentación especificada líneas arriba, y de esa forma empezar a cumplir con el proceso de evaluación.

Si figuras apto luego de revisión de requisitos, la DIGPE de la FAP pasará a comunicarse contigo a fin de que puedas completar el examen de “Conocimientos y Psicológico”, y luego la parte “Práctica” que determinará el acceso a la entrevista final.