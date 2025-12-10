El interés por trabajar en la administración pública, hoy puede convertirse en la gran oportunidad que esperas gracias a anuncios de convocatorias laborales promovidas por parte de instituciones como la Policía Nacional del Perú (PNP). Al respecto, te contamos que hacia fines de 2025, dicha entidad adscrita al Ministerio del Interior (Mininter), llama la atención buscando reclutar a los mejores profesionales del país, pero también personal con solamente secundaria completa que pueda llevar a cabo funciones específicas bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios (CAS).

LA PNP LANZA CANVOCATORIAS LABORALES BAJO EL RÉGIMEN CAS Y DIRIGIDAS A PERSONAS CON SOLAMENTE SECUNDARIA COMPLETA

A plazo determinado por necesidad transitoria, la PNP ha iniciado la búsqueda de los mejores profesionales del país para ocupar plazas disponibles a través de Convocatorias CAS 2025, cuya variada oferta laboral publicada desde el 05 de diciembre en el portal Talento Perú de SERVIR y plataforma estatal, te permite postular y de cumplir con los requisitos, empezar a trabajar en alguna de sus principales dependencias.

De esta forma, dicha entidad adscrita al Mininter pone en conocimiento de la ciudadanía que habita la capital peruana, detalles acerca del proceso de selección mediante la cual más de 30 plazas esperan ser cubiertas con miras al venidero 2026, y figuran sujetas a renovación de acuerdo a disponibilidad presupuestal.

Con respecto a las 22 convocatorias CAS promovidas por parte de la PNP, y desde el 5 de diciembre, podemos resaltar el requerimiento de las siguientes profesiones, áreas o especialidades si cuentas con título técnico y/o universitario también:

- Administración

- Contabilidad

- Ingeniería

- Derecho

- Arquitectura

- Computación e informática

Ofreciendo sueldos que superan los 5 mil soles, la PNP tiene por objetivo el reclutamiento exitoso de jóvenes profesionales que cumplan con el perfil requerido, y basado puntualmente en tanto experiencia laboral como competencias, formación académica, cursos y conocimientos para el cargo, entre otras consideraciones.

DETALLES ACERCA DE ALGUNOS DE LOS PERFILES REQUERIDOS POR PARTE DE LA PNP HACIA FINES DE 2025

CONVOCATORIA CAS N° 153 (01 Técnico Administrativo)

- EXPERIENCIA GENERAL EN EL SECTOR PÚBLICO Y/O PRIVADO (01 AÑO)

- Formación Académica: TÍTULO TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN, COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA O AFINES

- Remuneración Mensual: S/5.100

CONVOCATORIA CAS N° 152 (01 Especialista en Gestión Pública)

- EXPERIENCIA GENERAL EN EL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO (04 AÑOS) / EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN LA FUNCIÓN O LA MATERIA EN EL SECTOR PÚBLICO Y/O PRIVADO (03 AÑOS) / EXPERIENCIA EN EL SECTOR PÚBLICO (02 AÑOS)

- Formación Académica: TÍTULO UNIVERSITARIO EN DERECHO, ADMINISTRACIÓN, ECONOMÍA O AFINES

- Remuneración Mensual: S/9.100

CONVOCATORIA CAS N° 151 (01 Analista en Seguimiento de Inversiones)

- EXPERIENCIA GENERAL EN EL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO (03 AÑOS) / EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN LA FUNCIÓN O LA MATERIA EN EL SECTOR PÚBLICO Y/O PRIVADO (02 AÑOS) / EXPERIENCIA EN EL SECTOR PÚBLICO (01 AÑO)

- Formación Académica: TÍTULO UNIVERSITARIO EN LA CARRERA DE ECONOMÍA, INGENIERÍA ECONÓMICA, ADMINISTARCIÓN, CONTABILIDAD O AFINES

- Remuneración Mensual: S/8.100

¿CUÁNDO DEBE PRESENTARSE LA HOJA DE VIDA DOCUMENTADA PARA POSTULAR A VACANTES Y TRABAJAR EN LA PNP?

Las 22 Convocatorias CAS de diciembre 2025 promovidas por la PNP, hoy siguen su curso a partir de la publicación realizada el viernes 5 en el portal Talento Perú y sitio web oficial, y tras ello, las personas interesadas deben llevar a cabo la presentación de hoja de vida debidamente documentada.

Todos los procesos tienen el mismo calendario de fechas, siendo así el lunes 15 del mismo mes, la única fecha habilitada para poder acceder en línea al envío como tal, y mediante correo electrónico entre las 8 a.m. y 5 de la tarde.

Con respecto a la dirección habilitada por la PNP para llevar a cabo el respectivo registro de hojas de vida, te contamos que debes colocar desde tu Outlook o Gmail, convocatoriascas(número de proceso CAS)-2025@policia.gob.pe, y realizar la debida presentación 100% online y gratuita.