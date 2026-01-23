Inicia el 2026, y las ofertas laborales publicadas por parte de entidades estatales, continúan llamando la atención de sobre todo jóvenes peruanos que a través de convocatorias puntuales, hoy buscan cubrir plazas para el cumplimiento de diversas funciones en áreas administrativas. Es este precisamente el caso de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PromPerú), solicitando personal de tanto Lima como otras 7 regiones del país, y ofreciendo hasta 10 mil soles de salario bajo contrato CAS.

LA CONVOCATORIA LABORAL QUE LANZA EL MINCETUR MEDIANTE PROMPERÚ PARA LIMA Y OTRAS REGIONES OFRECIENDO HASTA 10 MIL SOLES DE SUELDO

Las plazas de empleo destinadas a cubrir puestos laborales en entidades estatales, periódicamente se encuentran con disponibilidad y vigencia sobre territorio peruano, siendo el 2026 el año de nuevas oportunidades que puedes aprovechar postulando a convocatorias laborales como la habilitada por parte de PromPerú.

Hoy dicha entidad adscrita al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), se encuentra en la búsqueda de personal que pueda cubrir más de 15 vacantes, y a nivel nacional para llevar a cabo funciones administrativas puntuales si vives tanto en Lima como otras importantes 7 regiones del país.

A continuación, te compartimos el listado de algunas de las plazas requeridas por parte de PromPerú hacia fines de enero 2026, y entre las cuales figuran el reclutamiento de profesionales en diversas etapas académicas:

Ejecutivo en Promoción Comercial

Especialista Legal II

Auxiliar Administrativo

Asistente de Investigación de Mercados

Especialista en Mercado

Como parte de las oportunidades laborales ofrecidas, resulta importante destacar que la búsqueda de personal por parte de la Sunafil, figura dirigida a profesionales universitarios, bachilleres y egresados técnicos también, e implica la cobertura de regiones como Cusco, La Libertad, Piura, Junín, y hasta Madre de Dios donde asimismo se ofrecen salarios ascendentes a los 10 mil soles bajo la modalidad de Contratación Administrativa de Servicios (CAS).

LAS CARACTERÍSTICAS DE ALGUNAS DE LAS VACANTES QE REQUIERE CUBRIR LA SUNAFIL DESDE NOVIEMBRE 2025

Ejecutivo en Promoción Comercial

- Vacantes: 1 / Requisito fundamental: Titulado en Administración, Economía, Ingenierías, Negocios Internacionales u otras carreras afines por la formación profesional / Remuneración: S/12 mil

Asistente de Región II

- Vacantes: 1 / Requisito fundamental: Título profesional universitario o grado académico de bachiller en Administración, Economía, Ingeniería o carreras afines / Remuneración: S/3 mil 500

Auxiliar Administrativo

- Vacantes: 1 / Requisito fundamental: Egresado de Técnica Básica en Administración, secretariado, asistencia de gerencia, asistencia administrativa, asistencia de oficina u otras carreras afines a la formación técnico – profesional / Remuneración: S/1.800

¿HASTA CUÁNDO Y CÓMO POSTULAR A LAS PLAZAS REQUERIDAS POR PARTE DE PROMPERÚ DESDE ENERO 2026?

Actualmente, el Estado peruano ofrece vacantes para la ocupación de importantes puestos laborales, siendo PromPerú del Mincetur aquella entidad que desde fines de enero 2026 habilitó inscripciones con la finalidad de incorporar a los mejores talentos técnicos y profesionales.

De manera puntual, el viernes 30 entre la medianoche y las 5 de la tarde, las personas interesadas, y que cumplan con el perfil requerido, tienen la chance de acceder a formulario de postulación virtual encontrado accediendo a link compartido líneas arriba, y así considerando el análisis de bases, realizar la presentación de documentación especificada oficialmente.