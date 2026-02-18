¿Quieres ser parte de la Policía Femenina? Lanzan nueva convocatoria y estos son los requisitos

La Policía Nacional del Perú (PNP) ha dado inicio a un nuevo proceso de selección nacional para reclutar a jóvenes con vocación de servicio. Esta convocatoria, gestionada desde la Escuela de la Policía Femenina de San Bartolo, busca captar nuevos talentos que deseen profesionalizarse para combatir la inseguridad en todo el territorio peruano.

La institución invita a los ciudadanos interesados a inscribirse en cualquiera de sus sedes habilitadas a nivel regional para iniciar su formación policial. Esta es una oportunidad única para quienes buscan una carrera basada en la disciplina y el compromiso social. Conoce los requerimientos, el proceso de admisión y los beneficios de esta formación profesional aquí.

¿QUÉ PERFIL Y DOCUMENTACIÓN SE EXIGE A LOS ASPIRANTES?

Para participar en este concurso público de méritos, la Escuela de Educación Superior de la PNP ha establecido criterios estrictos de elegibilidad. Es fundamental ser peruano de nacimiento y tener una edad comprendida entre los 18 y 24 años. No obstante, se permite la postulación de personas con 17 años, siempre que alcancen la mayoría de edad antes del cierre de diciembre del año en curso.

Además, los interesados deben acreditar las siguientes condiciones:

Mantener un estado civil de soltería de forma permanente durante el proceso.

No poseer descendencia o cargas familiares (hijos).

Presentar un certificado de antecedentes policiales, penales y judiciales totalmente limpio.

Demostrar una conducta moral intachable y vocación institucional para el orden público.

¿CÓMO DEBEN GESTIONAR SU POSTULACIÓN LOS INTERESADOS?

Los interesados deben efectuar una preinscripción a través de los portales oficiales de la Policía Nacional del Perú, donde se encuentra disponible el prospecto de admisión con las indicaciones detalladas.

El proceso incluye evaluaciones que se desarrollarán en catorce sedes distribuidas en diferentes regiones del país, lo que permite que jóvenes de diversas zonas puedan participar sin necesidad de trasladarse a Lima en una primera etapa.

¿QUÉ PRUEBAS DEBEN SUPERAR LOS POSTULANTES?

Uno de los exámenes físicos fundamentales es la evaluación de natación, que exige recorrer 25 metros en estilo libre. Esta prueba forma parte del filtro inicial para el ingreso. Una vez admitidas, las estudiantes reciben capacitación en distintos estilos de nado como parte de su acondicionamiento integral. La formación no se limita a lo físico y académico, ya que también contempla espacios de integración, como presentaciones de la banda musical institucional durante los almuerzos de los jueves, promoviendo un equilibrio entre exigencia y recreación.

¿QUÉ FORMACIÓN RECIBEN LOS ESTUDIANTES?

La preparación que ofrece la Escuela de la Policía Femenina combina instrucción académica con entrenamiento físico constante.

Durante su formación, las estudiantes experimentan un estilo de vida basado en:

Un régimen estricto de internado con dormitorios organizados bajo normas de orden.

El uso de indumentaria reglamentaria adaptada a clases teóricas y prácticas deportivas.

Una rutina diaria que equilibra la instrucción táctica con la enseñanza de leyes.

¿QUÉ GRADO ACADÉMICO SE OBTIENE AL FINALIZAR LA CARRERA?

La formación en la Escuela de San Bartolo no solo es operativa, sino también académica y técnica. Al concluir satisfactoriamente el periodo de instrucción, las egresadas reciben el título oficial de Técnico en Administración y Ciencias Policiales. Este grado las faculta legalmente para desempeñar todas las funciones inherentes al orden interno y la protección ciudadana, según recoge Infobae.

