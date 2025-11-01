Culmina el 2025, y la continuidad de ofertas laborales publicadas por parte de entidades estatales, viene llamando la atención a través de convocatorias que requieren cubrir plazas para el cumplimiento de diversas funciones en área administrativa. Es este precisamente el caso de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), que mediante plataforma oficial de convocatorias, busca incorporar a los mejores talentos del país en áreas no solamente administrativas, y requiriendo personal de diversas partes del Perú.

EN ESTO CONSISTE LA CONVOCATORIA LABORAL LANZADA POR LA SUNAFIL OFRECIENDO HASTA SALARIOS DE 8 MIL SOLES

Las plazas de empleo destinadas a cubrir puestos laborales en entidades estatales, periódicamente se encuentran con disponibilidad y vigencia sobre territorio peruano, siendo el 2025 el año de nuevas oportunidades que puedes aprovechar postulando a convocatorias laborales como la habilitada por parte de la Sunafil.

Hoy la institución adscrita al Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), se encuentra en la búsqueda de personal que pueda cubrir más de 10 vacantes, y a nivel nacional para llevar a cabo funciones administrativas si vives tanto en Lima como otras importantes regiones del país.

A continuación, te compartimos el listado de algunas de las plazas requeridas por parte de la Sunafil hacia el inicio de noviembre 2025, y entre las cuales figuran el reclutamiento de profesionales en diversas etapas académicas:

Especialista legal I

Especialista en gestión operativa

Asistente en administración de legajos

Asistentes en incorporación de personal

Como parte de las oportunidades laborales ofrecidas, resulta importante destacar que la búsqueda de personal por parte de la Sunafil, implica la cobertura de regiones como Cajamarca, Huánuco, Ica, Junín, y también Madre de Dios donde asimismo se ofrecen salarios ascendentes a los 8 mil soles bajo la modalidad de Contratación Administrativa de Servicios (CAS).

LAS CARACTERÍSTICAS DE ALGUNAS DE LAS VACANTES QE REQUIERE CUBRIR LA SUNAFIL DESDE NOVIEMBRE 2025

Especialista legal I

- Vacantes: 1 / Requisito fundamental: Título profesional de abogado con colegiatura y habilitación vigente / Remuneración: S/6.000

Especialista estadístico de inteligencia inspectiva

- Vacantes: 1 / Requisitos fundamentales: Título profesional en Economía, Estadística, Ingeniería de Sistemas o Investigación Operativa / Estudios de maestría en Tecnologías de la Información / Remuneración: S/8.000

Especialista en gestión operativa

- Vacantes: 1 / Requisito fundamental: Título profesional universitario en Derecho, Administración o Economía / Remuneración: S/4.500

¿HASTA CUÁNDO Y CÓMO POSTULAR A LAS PLAZAS VACANTES QUE BUSCA CUBRIR LA SUNAFIL DESDE NOVIEMBRE 2025?

Actualmente, el Estado peruano ofrece vacantes para la ocupación de importantes puestos laborales, siendo la Sunafil aquella entidad que desde fines de octubre 2025 habilitó inscripciones con la finalidad de incorporar a los mejores talentos técnicos y profesionales.

De manera puntual, y entre el 6 y 7 de noviembre, las personas interesadas, y que cumplan con el perfil requerido, tienen la chance de acceder a aplicativo de Convocatorias CAS, y considerando el análisis de bases que contemplan la presentación de expediente que agrupa toda la documentación especificada líneas arriba.