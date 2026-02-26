La búsqueda de empleo se intensifica anualmente en Perú, y esto a fin de generar ingresos que incluso pueden conseguirse teniendo solo secundaria completa. Es esto último lo que precisamente requiere la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) con miras a Elecciones Generales 2026, y solicitándolo mediante gran convocatoria laboral a partir de la cual requiere cubrir más de 23 mil vacantes a nivel nacional ofreciendo salario mensual ascendente a los S/2.000.

LA GRAN CONVOCATORIA LABORAL LANZADA POR LA ONPE PARA TRABAJAR DURANTE LAS ELECCIONES GENERALES 2026

El 19 de febrero, la ONPE hacía público el lanzamiento de convocatoria laboral a partir de la cual busca incorporar a más de 23 mil personas que cuenten con secundaria completa, y cumplan otros requisitos básicos pensando en la realización de Elecciones Generales 2026 programadas para el domingo 12 de abril.

A nivel nacional, la búsqueda de empleo logra intensificarse, y ahora gracias a dicho organismo electoral constitucional autónomo del Perú, teniendo la chance de convertirte en coordinador de mesa de ciudades como Cajamarca, Morropón, Maynas, Lambayeque, entre otras ubicadas a nivel nacional.

Con respecto a las vacantes requeridas, te compartimos a continuación el listado de zonas donde de manera presencial la ONPE requiere cubrir más de 23 mil plazas pensadas en el correcto desarrollo de las Elecciones Generales 2026:

Cajamarca, 655 vacantes

Sullana, 618 vacantes

Maynas, 589 vacantes

Cusco, 574 vacantes

Trujillo, 517 vacantes

Ica, 513 vacantes

Coronel Portillo, 514 vacantes

Santa, 508 vacantes

La Esperanza, 509 vacantes

Cerro Colorado, 489 vacantes

Castilla, 469 vacantes

Si te interesa revisar contenido entorno a esta convocatoria laboral lanzada por parte de la ONPE, accede a link oficial, verifica si tu ciudad figura considerada para la búsqueda de coordinador de mesa, y asimismo confirma que cumples con experiencia laboral, entre otros detalles entorno a perfil:

Experiencia laboral

- Experiencia general mínima de 6 meses en actividades administrativas u operativas, o por lo menos en un proceso electoral.

Capacitación

- Aprobación del Curso de Selección de Personal ODPE dirigido a Coordinador de Mesa.

LAS FUNCIONES QUE DEBE CUMPLIR UN COORDINADOR DE MESA, SEGÚN LA ONPE

- Participar en los talleres de capacitación y reuniones de reforzamiento.

- Entregar credenciales a miembros de mesa, identificar mesas críticas y participar en las actividades de capacitación de los actores electorales.

- Integrar el equipo del local de votación, y junto con los demás coordinadores, recibir capacitación en todas las actividades que deberán realizarse el día de la jornada electoral.

- Apoya al Coordinador de Local en su acondicionamiento.

- Asistir a los miembros de mesa durante la jornada electoral.

- Trasladar las actas electorales y cédulas de la mesa de sufragio al centro de acopio, recoger y ordenar el material electoral sobrante así como los restos electorales.

¿HASTA CUÁNDO Y COMO POSTULAR POR UNA DE LAS MÁS DE 23 MIL PLAZAS QUE PONE A TU DISPOSICIÓN LA ONPE?

Ofreciéndote salario ascendente a los 2 mil soles para laborar como coordinador de mesa en diversas regiones del país, la ONPE cumple con anunciar que a través de link compartido líneas arriba, tienes hasta el 28 de febrero para terminar postulando.

El 13 de marzo estarías empezando a trabajar para dicho organismo electoral, pero antes recuerda acceder a página donde tras llenar datos personales, debes haber cargado documentos del CV en formato PDF (formación, experiencia, capacitación y otros).

Una vez cumplidos estos sencillos pasos, la evaluación de documentación a cargo de la ONPE, definirá si te conviertes en un coordinador de mesa con miras a las Elecciones Generales 2026, y ganando 2 mil soles por trabajo realizado entre el 13 de marzo y 14 de abril.