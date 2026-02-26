La búsqueda de empleo se intensifica anualmente en Perú, y esto a fin de generar ingresos que incluso pueden conseguirse teniendo solo secundaria completa. Es esto último lo que precisamente requiere la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) con miras a Elecciones Generales 2026, y solicitándolo mediante gran convocatoria laboral a partir de la cual requiere cubrir más de 23 mil vacantes a nivel nacional ofreciendo salario mensual ascendente a los S/2.000.
LA GRAN CONVOCATORIA LABORAL LANZADA POR LA ONPE PARA TRABAJAR DURANTE LAS ELECCIONES GENERALES 2026
El 19 de febrero, la ONPE hacía público el lanzamiento de convocatoria laboral a partir de la cual busca incorporar a más de 23 mil personas que cuenten con secundaria completa, y cumplan otros requisitos básicos pensando en la realización de Elecciones Generales 2026 programadas para el domingo 12 de abril.
A nivel nacional, la búsqueda de empleo logra intensificarse, y ahora gracias a dicho organismo electoral constitucional autónomo del Perú, teniendo la chance de convertirte en coordinador de mesa de ciudades como Cajamarca, Morropón, Maynas, Lambayeque, entre otras ubicadas a nivel nacional.
Con respecto a las vacantes requeridas, te compartimos a continuación el listado de zonas donde de manera presencial la ONPE requiere cubrir más de 23 mil plazas pensadas en el correcto desarrollo de las Elecciones Generales 2026:
- Cajamarca, 655 vacantes
- Sullana, 618 vacantes
- Maynas, 589 vacantes
- Cusco, 574 vacantes
- Trujillo, 517 vacantes
- Ica, 513 vacantes
- Coronel Portillo, 514 vacantes
- Santa, 508 vacantes
- La Esperanza, 509 vacantes
- Cerro Colorado, 489 vacantes
- Castilla, 469 vacantes
Si te interesa revisar contenido entorno a esta convocatoria laboral lanzada por parte de la ONPE, accede a link oficial, verifica si tu ciudad figura considerada para la búsqueda de coordinador de mesa, y asimismo confirma que cumples con experiencia laboral, entre otros detalles entorno a perfil:
- Experiencia laboral
- Experiencia general mínima de 6 meses en actividades administrativas u operativas, o por lo menos en un proceso electoral.
- Capacitación
- Aprobación del Curso de Selección de Personal ODPE dirigido a Coordinador de Mesa.
LAS FUNCIONES QUE DEBE CUMPLIR UN COORDINADOR DE MESA, SEGÚN LA ONPE
- Participar en los talleres de capacitación y reuniones de reforzamiento.
- Entregar credenciales a miembros de mesa, identificar mesas críticas y participar en las actividades de capacitación de los actores electorales.
- Integrar el equipo del local de votación, y junto con los demás coordinadores, recibir capacitación en todas las actividades que deberán realizarse el día de la jornada electoral.
- Apoya al Coordinador de Local en su acondicionamiento.
- Asistir a los miembros de mesa durante la jornada electoral.
- Trasladar las actas electorales y cédulas de la mesa de sufragio al centro de acopio, recoger y ordenar el material electoral sobrante así como los restos electorales.
¿HASTA CUÁNDO Y COMO POSTULAR POR UNA DE LAS MÁS DE 23 MIL PLAZAS QUE PONE A TU DISPOSICIÓN LA ONPE?
Ofreciéndote salario ascendente a los 2 mil soles para laborar como coordinador de mesa en diversas regiones del país, la ONPE cumple con anunciar que a través de link compartido líneas arriba, tienes hasta el 28 de febrero para terminar postulando.
El 13 de marzo estarías empezando a trabajar para dicho organismo electoral, pero antes recuerda acceder a página donde tras llenar datos personales, debes haber cargado documentos del CV en formato PDF (formación, experiencia, capacitación y otros).
Una vez cumplidos estos sencillos pasos, la evaluación de documentación a cargo de la ONPE, definirá si te conviertes en un coordinador de mesa con miras a las Elecciones Generales 2026, y ganando 2 mil soles por trabajo realizado entre el 13 de marzo y 14 de abril.
